تتواصل التسريبات الإعلامية لبرنامج مقالب الفنان رامز جلال المتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل، وسط تصريحاتٍ من فنانين معروفين تؤكد أن البرنامج يتم بالإتفاق مع الضيوف.

فيديو مسرّب جديد سجل للفنان المصري رامز جلال خلال تصوير إحدى حلقات البرنامج، والذي يُشاع انه سيحمل اسم “رامز مريض نفسي”.

وفي الفيديو ظهر رامز جلال واقفاً أمام الكاميرات ويقوم بتقديم إحدى فقرات البرنامج مرتدياً سروالاً قصيراً. وأرفق الفيديو بالتعليق: “حي الله رامز جلال”.

وتم تداول فيديو آخر جرى حذفه في وقت لاحق. وظهر فيه رامز جلال وهو يسير إلى جانب أفراد من فريق العمل مع التعليق “لقطة مسربة من داخل برنامج رامز جلال”.

وظهر رامز بشعر مصبوغ باللونين الأحمر والأصفر.

ويذكر أن الفنان انتهى مؤخراً من تصوير حلقات برنامجه الجديد في المملكة العربية السعودية وعاد إلى مصر ليبدأ عملية مونتاج الحلقات .

محمود حميدة: البرنامج باتفاق مع الضيوف

وفضح الفنان محمود حميدة برنامج مقالب رامز جلال المنوي عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2021، مؤكداً أن كل ضيوف رامز جلال يعرفون بالمقلب.

وقال “حميدة” إنّ هناك اتفاقات بالتأكيد قبل التصوير مع رامز جلال، فلا يجوز أن يحضر فناناً كبيراً وينفذ مقلبا فيه قد يتعرض بسببها لحادث من دون أن يتم إبلاغه.

كما تابع على هامش مشاركته في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: “أنا شخصيا لو جابني من غير معرف وعمل فيا كده فسيكون لي رد فعل عنيف معه ومع صناع عمله”.

وقال: “قابلت رامز جلال بنفسه في إحدى الرحلات، وقال لي هو أنا مش هنول الشرف وتيجي في برنامجي، فقلت له أنا لا أقوم بعمل اتفاقات حتى لا أكذب على نفسي وعلى الجمهور حتى أكسب الأموال”.

وتابع: “قلت له اسمع يا رامز عاوز تجيبني في البرنامج أكون من غير ما أعرف، وهذا كان الضوء الأخضر له لحضوري ضحية في مقالبه”.

مدينة ملاهي

وسبق أن كشفت مصادر مقربة من برنامج مقالب رامز جلال إن العمل يتم تصويره في سرية تامة داخل مدينة. ملاهي كبرى مصممة بطراز عالمي، في السعودية.

وتدور فكرة البرنامج بحسب المصادر، حول حضور “الضيف” لتصوير برنامج من تقديم إحدى المذيعات، وخلاله. يقوم بتجربة إحدى ألعاب الملاهي وتستقر “اللعبة” على ارتفاع عال جدا وبها “الضيف”.

ويكون الضيف معلقا في الهواء، ويتم فصل “واير” اللعبة ويحدث خلل بها وضحية المقلب معلقا بها وتنتابه. حالة من الخوف والرعب.

الضيف يقفز في الماء

ويظهر رامز بعدها، ويقفز مع الضيف من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.