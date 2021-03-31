تتواصل التسريبات الإعلامية لبرنامج مقالب الفنان رامز جلال المتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل، وسط تصريحاتٍ من فنانين معروفين تؤكد أن البرنامج يتم بالإتفاق مع الضيوف.
فيديو مسرّب جديد سجل للفنان المصري رامز جلال خلال تصوير إحدى حلقات البرنامج، والذي يُشاع انه سيحمل اسم “رامز مريض نفسي”.
وفي الفيديو ظهر رامز جلال واقفاً أمام الكاميرات ويقوم بتقديم إحدى فقرات البرنامج مرتدياً سروالاً قصيراً. وأرفق الفيديو بالتعليق: “حي الله رامز جلال”.
فيديو آخر
وتم تداول فيديو آخر جرى حذفه في وقت لاحق. وظهر فيه رامز جلال وهو يسير إلى جانب أفراد من فريق العمل مع التعليق “لقطة مسربة من داخل برنامج رامز جلال”.
وظهر رامز بشعر مصبوغ باللونين الأحمر والأصفر.
ويذكر أن الفنان انتهى مؤخراً من تصوير حلقات برنامجه الجديد في المملكة العربية السعودية وعاد إلى مصر ليبدأ عملية مونتاج الحلقات .
محمود حميدة: البرنامج باتفاق مع الضيوف
وفضح الفنان محمود حميدة برنامج مقالب رامز جلال المنوي عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2021، مؤكداً أن كل ضيوف رامز جلال يعرفون بالمقلب.
وقال “حميدة” إنّ هناك اتفاقات بالتأكيد قبل التصوير مع رامز جلال، فلا يجوز أن يحضر فناناً كبيراً وينفذ مقلبا فيه قد يتعرض بسببها لحادث من دون أن يتم إبلاغه.
كما تابع على هامش مشاركته في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: “أنا شخصيا لو جابني من غير معرف وعمل فيا كده فسيكون لي رد فعل عنيف معه ومع صناع عمله”.
وقال: “قابلت رامز جلال بنفسه في إحدى الرحلات، وقال لي هو أنا مش هنول الشرف وتيجي في برنامجي، فقلت له أنا لا أقوم بعمل اتفاقات حتى لا أكذب على نفسي وعلى الجمهور حتى أكسب الأموال”.
وتابع: “قلت له اسمع يا رامز عاوز تجيبني في البرنامج أكون من غير ما أعرف، وهذا كان الضوء الأخضر له لحضوري ضحية في مقالبه”.
مدينة ملاهي
وسبق أن كشفت مصادر مقربة من برنامج مقالب رامز جلال إن العمل يتم تصويره في سرية تامة داخل مدينة. ملاهي كبرى مصممة بطراز عالمي، في السعودية.
وتدور فكرة البرنامج بحسب المصادر، حول حضور “الضيف” لتصوير برنامج من تقديم إحدى المذيعات، وخلاله. يقوم بتجربة إحدى ألعاب الملاهي وتستقر “اللعبة” على ارتفاع عال جدا وبها “الضيف”.
ويكون الضيف معلقا في الهواء، ويتم فصل “واير” اللعبة ويحدث خلل بها وضحية المقلب معلقا بها وتنتابه. حالة من الخوف والرعب.
الضيف يقفز في الماء
ويظهر رامز بعدها، ويقفز مع الضيف من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.
وأشارت المصادر إلى أن رامز يعتمد في برنامجه الجديد على بعض الأشخاص المقربين منه في العمل.
وعلى الرغم من أن شبكة “إم بي سي” نفت أن يكون برنامج رامز الجلال الجديد يحمل اسم “رامز مريض نفسي”. إلا أن المصادر المقربة أكدت عكس ذلك.
رامز مريض نفسي
وسبق أن كشف برنامج “إي تي بالعربي” نقلا عن مصادر في البرنامج، أن رامز يصور برنامج في السعودية. عبر الإيقاع بضحاياه هذه المرة في أحد الفنادق .
ويتواجد رامز في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالسعودية من أجل تصوير البرنامج.
وذكرت المصادر حينها أن رامز جلال أوقع بعدد من نجوم الكرة والفن في البرنامج ومنهم أحمد سعد وويزو.
وخلال الفترة الأخيرة تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر مزعوم لبرنامج رامز جلال، بعنوان “رامز مريض نفسي”.
وقال مصدر في قناة mbc ،في تصریحات صحافیة إن “هذا الملصق مزیف ولیس حقیقیا، وبالطبع لیس الملصق. الرسمي للبرنامج الذي من المقرر عرضه خلال شھر رمضان المقبل”.
وقالت mbc في بیان لھا: لا یوجد برنامج مقالب باسم “رامز مریض نفسي، ووصف كلمات مطرب المھرجانات علي قدورة بأنھا غیر صحیحة ولا تخرج عن كونھا “هزار” ومجرد كلام هزلي ضاحك؛ بھدف لفت الأنظار وركوب التریند، خصوصاً أن برنامج رامز جلال یتصدر اهتمام المشاهدین في كل أنحاء الوطن العربي.
كما لفتت إلى أن جمیع ضیوف برنامج رامز جلال، والذي یعرض في موسم رمضان یحصلون على كامل حقوقھم المادیة. بخلاف الاتفاق المبرم دائماً مع ضیوف برنامج المقالب على عدم نشر أي كوالیس أو تفاصیل تخص البرنامج. بعد التصویر إلى أن تعرض الحلقات في رمضان، إلى جانب الحصول على موافقة صریحة من الضیوف بشأن إذاعة الحلقات بدون اعتراض.
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