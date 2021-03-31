تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا من بينهم 7 عربية

نجح المنتخب الموريتاني من الالتحاق مع المنتخبات العربية. المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا في دولة الكاميرون 2022.

بعد فوزه بهدف نظيف على منافسه منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى. والتي جمعت كلا المنتخبين مساء يوم الثلاثاء الماضي. ليتأهل برفقة ستة من المنتخبات العربية.

7 منتخبات عربية في كأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخ البطولة 🏆🌟 pic.twitter.com/vKdEK8Yjf9 — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) March 31, 2021

هدف التأهل

كما وأحرز هدف الفوز والتأهل ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2022. عن طريق اللاعب “أبوباكار كارمارا” في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل مع نهاية الشوط الأول من اللقاء.

ومع مجريات الشوط الثاني من الشوط الثاني. حاول المنتخب المنافس جمهورية أفريقيا الوسطى من تقليص الفارق. وممارسة الضغط على لاعبي المنتخب الموريتاني لكنه فشل في ذلك.

لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الموريتاني وتأهله إلى أمم أفريقيا بعد نجاحه من حصد 3 نقاط على حساب منافسه.

منتخب المغرب x بوروندي

كما وواصل المنتخب المغربي “أسود الأطلس” من تحقيق الفوز الصعب على منافسه بوروندي بهدف نظيف دون رد. في الجولة الأخيرة قبل الذهاب إلى نهائيات منافسات كأس أمم أفريقيا، والتي من المقرر أن تقام مطلع العام القادم في الكاميرون 2022.

🎥 ملخص المباراة: 🇲🇦 المغرب 1-0 بوروندي 🇧🇮 منير الحدادي يحصد لأسود الأطلس نقاط المباراة لينهي أصحاب الأرض مشوارهم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بلا هزائم. #TotalAFCONQ2021 | @FRMFOFFICIEL pic.twitter.com/2OnCVgFN0t — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 30, 2021

وجاء هدف المنتخب المغربي عن طريق النجم المغربي منير الحدادي. الذي نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد في اللقاء في الدقيقة ال45. قبل نهاية منتصف اللقاء بين المنتخبين.

الترتيب بعد فوز المغرب وموريتانيا

كما ويتربع منتخب المغرب على صدارة المجموعة الخامسة. بعد انتهاء الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022. برصيد 14 نقطة. بفارق 5 نقاط عن منتخب موريتانيا برصيد 9 نقاط. ليحتل في ثاني الترتيب بعد المنتخب المغربي.

إليكم نتائج مباريات اليوم الثاني من الجولة السادسة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية. 👇🥳 #TotalAFCON | #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/uejyVmJvOX — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 29, 2021

أما في ثالث الترتيب تجمد منتخب بوروندي عند 5 نقاط. ليفقد آماله في التأهل إلى منافسات أمم أفريقيا في دولة الكاميرون 2022.

المتأهلون إلى الكاميرون 2022

كما وتأهلت 19 من المنتخبات في القارة الأفريقية إلى نهائيات الكاميرون. من بينها 7 منتخبات عربية لأول مرة يشهد أكبر تمثيل عربي في تلك المنافسة. وتأتي قائمة المتأهلين على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مالي .غينيا

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو. مالاوي

كما في مجموعة الثالثة: غانا. السودان

المجموعة الرابعة: غامبيا. الغابون

المجموعة الخامسة: المغرب. موريتانيا

المجموعة السادسة: الكاميرون. الرأس الأخضر

المجموعة السابعة: مصر. جزر القمر

المجموعة الثامنة: الجزائر. زيمبابوي

المجموعة التاسعة: السنغال. غينيا بيساو=

المجموعة العاشرة: تونس. غينيا الإستوائية

المجموعة الحادية عشرة: كوت ديفوار (ساحل العاج). إثيوبيا

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا.

مصير منتخب بنين

فيما تبقى مصير منتخب بنين في حسم أمره في التأهل إلى منافسات كأس أمم أفريقيا، كما وأصدر الاتحاد البنيني لكرة القدم بياناً. قال فيه: ” إن الأوضاع المتوترة في العاصمة السيراليونية فريتاون. حالت دون إقامة المباراة”.

مردفاً، ” منتخب بلاده عاد إلى فندق إقامته. في انتظار قرار الاتحاد الأفريقي لكة القدم ” الكاف”.

تعذر إقامة المباراة

كما وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”. قام بإبلاغ منتخب بنين. لخوض القاء عند الساعة السابعة بتوقيت غرينتش مساءً يوم الثلاثاء الماضي. ليتعذر مرة أخرى من إقامة المباراة.

الاتهام بالتزوير

فيما أصدر منتخب بنين بياناً. عن اعتراضه على نتائج تحليل فيروس كورونا “كوفيد 19”. والتي أثبتت عن إصابة 6 من صفوف فريق المنتخب بالفيروس قبيل المباراة. واتهمت منافسه منتخب سيراليون بالتزوير الأوراق. من أجل التأثير على مجرى المباراة.

ترتيب المجموعة المنافسة

كما ويحتل منتخب نيجيريا في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة. فيما جاء في وصافة الترتيب منتخب بنين برصيد 7 نقاط في المركز الثاني.

🌟 إليكم الهدافين التاريخيين لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا .. نجمنا العالمي محمد صلاح في الصدارة ⚽️🔝 pic.twitter.com/J1c9mL4IE1 — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) March 29, 2021

أما في ثالث الترتيب جاء منتخب سيرالون برصيد 4 نقاط. كما جاء في أدنى الترتيب ليسوتو برصيد 3 نقاط. في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

البطولة الأخيرة 2019

في النسخة الأخيرة بطولة الأمم الافريقية والتي أقيمت في مصر عام 2019، شهدت أيضاً مشاركة عربية قياسية، بتأهل 7 منتخبات، وهي كلاً من: مصر، المغرب، تونس، الجزائر.

المنتخب المصري يصبح أكثر منتخب يبلغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 👑 🇪🇬مصر 25 مرة

🇨🇮كوت ديفوار 24 مرة

🇬🇭غانا 23 مرة

🇹🇳تونس 20 مرة

🇨🇲كاميرون 20 مرة pic.twitter.com/4FOteDR0GH — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) March 25, 2021

ومنتخب موريتانيا، جزر القمر، والذي انتهت بتتويج منتخب الجزائر “محاربو الصحراء”. الذي يقدم الأداء الجيد في تصفيات مباريات أمم أفريقيا 2022م.

العودة بعد سنوات عجاف

كما وخطف المنتخب السوداني بطاقة التأهل إلى منافسات الكاميرون 2022م، حيث غاب عن البطولة 10 سنوات. في النسخ 2013. 2015.2017. 2019.

منتخب السودان تأهل رسمياً لكأس امم افريقيا .. الف مبروك 👏🔥✅

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فاز اليوم على منتخب جنوب افريقيا بنتيجة 2-0 ✅ pic.twitter.com/3ydTuxgFM0 — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) March 28, 2021

وباتت هذه المرة هي الأولى التي يتأهل فيها المنتخب السوداني إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا منذ عام 2012، حيث غاب عن البطولة في نسخ 2013 و2015 و2017 و2019.

جزر القمر والمرة الأولى

كما وتأهل فريق منتخب دولة جزر القمر العربية. إلى منافسات بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون عام 2022م. في المرة الأولى في تاريخ مسيرتها.

رسميًا // منتخب جزر القمر يتأهل لكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه 👏🔥✅ pic.twitter.com/DvL9qVNEsv — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) March 25, 2021

بعد نجاحها في خطف ترتيب المركز الثاني من الترتيب داخل المجموعة خلف المتصدر بفارق ثلاثة نقاط أمام منتخب “الفراعنة”. الذي يعتلي صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط. والتي ستحدد متصدر المجموعة السابعة من تصفيات الأمم الأفريقية.

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