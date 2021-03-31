تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022
Videoرياضة

تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا من بينهم 7 عربية

كتب وطن
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نجح المنتخب الموريتاني من الالتحاق مع المنتخبات العربية. المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا في دولة الكاميرون 2022.

بعد فوزه بهدف نظيف على منافسه منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى. والتي جمعت كلا المنتخبين مساء يوم الثلاثاء الماضي. ليتأهل برفقة ستة من المنتخبات العربية.

هدف التأهل

كما وأحرز هدف الفوز والتأهل ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2022. عن طريق اللاعب “أبوباكار كارمارا” في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل مع نهاية الشوط الأول من اللقاء.

ومع مجريات الشوط الثاني من الشوط الثاني. حاول المنتخب المنافس جمهورية أفريقيا الوسطى من تقليص الفارق. وممارسة الضغط على لاعبي المنتخب الموريتاني لكنه فشل في ذلك.

لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الموريتاني وتأهله إلى أمم أفريقيا بعد نجاحه من حصد 3 نقاط على حساب منافسه.

منتخب المغرب x بوروندي

كما وواصل المنتخب المغربي “أسود الأطلس” من تحقيق الفوز الصعب على منافسه بوروندي بهدف نظيف دون رد. في الجولة الأخيرة قبل الذهاب إلى نهائيات منافسات كأس أمم أفريقيا، والتي من المقرر أن تقام مطلع العام القادم في الكاميرون 2022.

وجاء هدف المنتخب المغربي عن طريق النجم المغربي منير الحدادي. الذي نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد في اللقاء في الدقيقة ال45. قبل نهاية منتصف اللقاء بين المنتخبين.

الترتيب بعد فوز المغرب وموريتانيا

كما ويتربع منتخب المغرب على صدارة المجموعة الخامسة. بعد انتهاء الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022. برصيد 14 نقطة. بفارق 5 نقاط عن منتخب موريتانيا برصيد 9 نقاط. ليحتل في ثاني الترتيب بعد المنتخب المغربي.

أما في ثالث الترتيب تجمد منتخب بوروندي عند 5 نقاط. ليفقد آماله في التأهل إلى منافسات أمم أفريقيا في دولة الكاميرون 2022.

المتأهلون إلى الكاميرون 2022

كما وتأهلت 19 من المنتخبات في القارة الأفريقية إلى نهائيات الكاميرون. من بينها 7 منتخبات عربية لأول مرة يشهد أكبر تمثيل عربي في تلك المنافسة. وتأتي قائمة المتأهلين على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مالي .غينيا

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو. مالاوي

كما في مجموعة الثالثة: غانا. السودان

المجموعة الرابعة: غامبيا. الغابون

المجموعة الخامسة: المغرب. موريتانيا

المجموعة السادسة: الكاميرون. الرأس الأخضر

المجموعة السابعة: مصر. جزر القمر

المجموعة الثامنة: الجزائر. زيمبابوي

المجموعة التاسعة: السنغال. غينيا بيساو=

المجموعة العاشرة: تونس. غينيا الإستوائية

المجموعة الحادية عشرة: كوت ديفوار (ساحل العاج). إثيوبيا

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المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا.

مصير منتخب بنين

فيما تبقى مصير منتخب بنين في حسم أمره في التأهل إلى منافسات كأس أمم أفريقيا، كما وأصدر الاتحاد البنيني لكرة القدم بياناً. قال فيه: ” إن الأوضاع المتوترة في العاصمة السيراليونية فريتاون. حالت دون إقامة المباراة”.

مردفاً، ” منتخب بلاده عاد إلى فندق إقامته. في انتظار قرار الاتحاد الأفريقي لكة القدم ” الكاف”.

تعذر إقامة المباراة

كما وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”. قام بإبلاغ منتخب بنين. لخوض القاء عند الساعة السابعة بتوقيت غرينتش مساءً يوم الثلاثاء الماضي. ليتعذر مرة أخرى من إقامة المباراة.

الاتهام بالتزوير

فيما أصدر منتخب بنين بياناً. عن اعتراضه على نتائج تحليل فيروس كورونا “كوفيد 19”. والتي أثبتت عن إصابة 6 من صفوف فريق المنتخب بالفيروس قبيل المباراة. واتهمت منافسه منتخب سيراليون بالتزوير الأوراق. من أجل التأثير على مجرى المباراة.

ترتيب المجموعة المنافسة

كما ويحتل منتخب نيجيريا في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة. فيما جاء في وصافة الترتيب منتخب بنين برصيد 7 نقاط في المركز الثاني.

أما في ثالث الترتيب جاء منتخب سيرالون برصيد 4 نقاط. كما جاء في أدنى الترتيب ليسوتو برصيد 3 نقاط. في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

البطولة الأخيرة 2019

في النسخة الأخيرة بطولة الأمم الافريقية والتي أقيمت في مصر عام 2019، شهدت أيضاً مشاركة عربية قياسية، بتأهل 7 منتخبات، وهي كلاً من: مصر، المغرب، تونس، الجزائر.

ومنتخب موريتانيا، جزر القمر، والذي انتهت بتتويج منتخب الجزائر “محاربو الصحراء”. الذي يقدم الأداء الجيد في تصفيات مباريات أمم أفريقيا 2022م.

العودة بعد سنوات عجاف

كما وخطف المنتخب السوداني بطاقة التأهل إلى منافسات الكاميرون 2022م، حيث غاب عن البطولة 10 سنوات. في النسخ 2013. 2015.2017. 2019.

وباتت هذه المرة هي الأولى التي يتأهل فيها المنتخب السوداني إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا منذ عام 2012، حيث غاب عن البطولة في نسخ 2013 و2015 و2017 و2019.

جزر القمر والمرة الأولى

كما وتأهل فريق منتخب دولة جزر القمر العربية. إلى منافسات بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون عام 2022م. في المرة الأولى في تاريخ مسيرتها.

بعد نجاحها في خطف ترتيب المركز الثاني من الترتيب داخل المجموعة خلف المتصدر بفارق ثلاثة نقاط أمام منتخب “الفراعنة”. الذي يعتلي صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط. والتي ستحدد متصدر المجموعة السابعة من تصفيات الأمم الأفريقية.

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