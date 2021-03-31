سقوط حكم مباراة إثيوبيا وكوت ديفوار يضع “الكاف” في ورطة.. ماذا فعل ؟!

في حادثة نادرة عالم كرة القدم. إلا أن تصفيات منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات كأس أمم أفريقيا المؤهلة إلى دولة الكاميرون 2022. لا تخلو من تلك المشاهد الغريبة والمحرجة في ذات الوقت.

سقوط الحكم

كما وشهد المباراة بين منتخب إثيوبيا الذي تأهل بعد تتدارك الموقف من قبل الاتحاد الأفريقي “الكاف” رغم خسارته في المباراة. في الدقيقة ال82.

Referee Just Passed Out, Hope He is okay🙏

Ivory coast vs Ethiopia pic.twitter.com/aiFVZz4DMJ — Goaldigger®️🎖️ (@betplaceke) March 30, 2021

حيث كان النتيجة تشير إلى تقدم منتخب كوت ديفوار بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد. سقط حكم الساحة الغاني ” تشارلز بيرلي” الذي يدير اللقاء بين المنافسين مغشياً عليه داخل أرضية الملعب. بسبب الاجهاد والعناء الطويل في المباراة.

الطاقم الطبي وإنقاذ الحاكم

ليتسارع الطاقم الطبي بالتدخل السريع من أجل إنقاذه. فيما لم يستطع إكمال إدارة مجريات اللقاء. ليغادر أرضية الملعب. وينقل إلى أحد المشافي. لتلقي العلاج.

Referee Just Passed Out, Hope He is okay🙏

Ivory coast vs Ethiopia pic.twitter.com/aiFVZz4DMJ — Goaldigger®️🎖️ (@betplaceke) March 30, 2021

المفاجأة الكبيرة

كما أن المفاجأة الكبرى. هو أن الحكم الرابع في المباراة من دولة كوت ديفوار الذي يخوض منتخب بلاده داخل أرضية الملعب أمام إثيوبيا.

ووفق التعليمات واللوائح التي وضعها الاتحاد الأفريقي “الكاف”. لا يسمح له استكمال اللقاء بدلاً من الحكم المصاب. نظرًا لخوض منتخب بلاده المباراة.

Referee Just Passed Out, Hope He is okay🙏

Ivory coast vs Ethiopia pic.twitter.com/aiFVZz4DMJ — Goaldigger®️🎖️ (@betplaceke) March 30, 2021

كما ووضع المسؤولين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”. في موقف محرج. وتوقف اللقاء لفترة طويلة. قبل أن يقرر منسق اللقاء بين المنتخبين. إنهاء المباراة.

تأهل منتخب إثيوبيا

كما وأعلن الاتحاد الأفريقي “الكاف” في وقت سابق. عن تأهل منتخب إثيوبيا مع كوت ديفوار عن المجموعة الحادية عشر. بعد تعادل المنتخب الأثيوبي مع منافسه مدغشقر والنيجر بدون أهداف.

The Linesman Cheriuyot From Kenya just Ended The Game👀

Ivory coast vs Ethiopia pic.twitter.com/i9X4Lo0HwF — Goaldigger®️🎖️ (@betplaceke) March 30, 2021

ترتيب المجوعة المنافسة

ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة المنافسة منتخب كوت ديفوار برصيد 13 نقطة، بفارق أربع نقاط عن منتخب إثيوبيا الذي يحتل في وصافة ترتيب المجموعة بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط.

The Linesman Cheriuyot From Kenya just Ended The Game👀

Ivory coast vs Ethiopia pic.twitter.com/i9X4Lo0HwF — Goaldigger®️🎖️ (@betplaceke) March 30, 2021

بينما احتل فريق المدغشقر في ثالث الترتيب برصيد 8 نقاط. كما جاء في أدنى الترتيب منتخب النيجر برصيد 4 نقاط. بعد تصفيات الجولة السادسة من منافسات كأس أمم أفريقيا 2022.

المتأهلون إلى الكاميرون 2022

كما وتأهل 17 من المنتخبات في القارة الأفريقية إلى نهائيات الكاميرون. من بينها 7 منتخبات عربية لأول مرة يشهد أكبر تمثيل عربي في تلك المنافسة. وتأتي قائمة المتأهلين على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مالي .غينيا

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو. مالاوي

المجموعة الثالثة: غانا. السودان

المجموعة الرابعة: غامبيا. الغابون

المجموعة الخامسة: المغرب. موريتانيا

المجموعة السادسة: الكاميرون. الرأس الأخضر

المجموعة السابعة: مصر. جزر القمر

المجموعة الثامنة: الجزائر. زيمبابوي

المجموعة التاسعة: السنغال. غينيا بيساو

المجموعة العاشرة: تونس. غينيا الإستوائية

المجموعة الحادية عشرة: كوت ديفوار (ساحل العاج). إثيوبيا

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا.

مصير منتخب بنين

فيما تبقى مصير منتخب بنين في حسم أمره في التأهل إلى منافسات كأس أمم أفريقيا، كما وأصدر الاتحاد البنيني لكرة القدم بياناً. قال فيه: ” إن الأوضاع المتوترة في العاصمة السيراليونية فريتاون. حالت دون إقامة المباراة”.

جانب من الاحتفالات الشعبية التي عمت العاصمة #اديس_ابابا إثر تأهل منتخب #إثيوبيا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية،وذلك بعد مباراة ساخنة أمام ساحل العاج

يذكر ان بطولة امم افريقيا كان مقررا لها اقامتها في الكاميرون مطلع 2021 لكن تم تأجيلها حتى يناير 2022 بسبب #كورونا pic.twitter.com/b8UpgoeklK — حسن رزاق : Hassen Razag (@HassenRazag) March 31, 2021

مردفاً، ” منتخب بلاده عاد إلى فندق إقامته. في انتظار قرار الاتحاد الأفريقي لكة القدم ” الكاف”.

تعذر إقامة المباراة

كما وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”. قام بإبلاغ منتخب بنين. لخوض القاء عند الساعة السابعة بتوقيت غرينتش مساءً يوم الثلاثاء الماضي. ليتعذر مرة أخرى من إقامة المباراة.

الاتهام بالتزوير

فيما أصدر منتخب بنين بياناً. عن اعتراضه على نتائج تحليل فيروس كورونا “كوفيد 19”. والتي أثبتت عن إصابة 6 من صفوف فريق المنتخب بالفيروس قبيل المباراة. واتهمت منافسه منتخب سيراليون بالتزوير الأوراق. من أجل التأثير على مجرى المباراة.

▪️ حكم الساحة لمباراة كوت ديفوار وإثيوبيا يصاب بالإجهاد. ▪️ وجود حكم رابع من كوت ديفوار وضع الإتحاد الإفريقي في موقف محرج. ▪️ منسق المباراة قرر إنهاء المباراة بانتظار قرارات الاتحاد الإفريقي.#تصفيات_كأس_أمم_إفريقيا #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/Bo2hVA03va — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 30, 2021

ترتيب المجموعة المنافسة

كما ويحتل منتخب نيجيريا في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة. فيما جاء في وصافة الترتيب منتخب بنين برصيد 7 نقاط في المركز الثاني.

منتخب بنين يعتبر ما يجري في سييراليون عارا: نتائج إيجابية لستة من العناصر الأساسية لفريق السناجب قبيل المباراة الحاسمة في فريتاون.

اتهامات لأصحاب الأرض بتزوير نتائج فحص كورونا الأخير بحيث تفوز سييراليون وتتأهل إلى كأس الأمم بسهولة. https://t.co/yU66N9uT0Y — Amr Nageeb Fahmy (@amrnfahmy) March 30, 2021

أما في ثالث الترتيب جاء منتخب سيرالون برصيد 4 نقاط. كما جاء في أدنى الترتيب ليسوتو برصيد 3 نقاط. في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

البطولة الأخيرة 2019

في النسخة الأخيرة بطولة الأمم الافريقية والتي أقيمت في مصر عام 2019، شهدت أيضاً مشاركة عربية قياسية، بتأهل 7 منتخبات، وهي كلاً من: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، وموريتانيا، جزر القمر، والذي انتهت بتتويج منتخب الجزائر “محاربو الصحراء”. الذي يقدم الأداء الجيد في تصفيات مباريات أمم أفريقيا 2022م.

رئيس سيراليون " جوليس مادا " 🇸🇱 يوعد بمكافأة مالية تقدر بـ 20 ألف دولار لكل لاعب في المنتخب السيراليوني في حال تخطيه على ميدانه عقبة منتخب بنين يوم غد في الجولة الأخيرة من التصفيات و خطف بطاقة التأهل للنهائيات الأفريقية 2021 بالكاميرون .. ⭐ pic.twitter.com/rqtj35mr9M — Top African Football (@african_f) March 29, 2021

السودان والعودة بعد سنوات طويلة

كما وخطف المنتخب السوداني بطاقة التأهل إلى منافسات الكاميرون 2022م، حيث غاب عن البطولة 10 سنوات. في النسخ 2013. 2015.2017. 2019.

ألف ألف مبروك فوز منتخب السودان القومي على منتخب ساوتومي ٠/٢ ، وفى طريقنا إلى التأهل باذن الله . pic.twitter.com/oCkhQdrENy — الكابتن محمدال عرمان 🇸🇩 (@AlarArman) March 24, 2021

وباتت هذه المرة هي الأولى التي يتأهل فيها المنتخب السوداني إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا منذ عام 2012، حيث غاب عن البطولة في نسخ 2013 و2015 و2017 و2019.

جزر القمر والمرة الأولى

كما وتأهل فريق منتخب دولة جزر القمر العربية. إلى منافسات بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون عام 2022م. في المرة الأولى في تاريخ مسيرتها.

بعد نجاحها في خطف ترتيب المركز الثاني من الترتيب داخل المجموعة خلف المتصدر بفارق ثلاثة نقاط أمام منتخب “الفراعنة”. كما يعتلي صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط. والتي ستحدد متصدر المجموعة السابعة من تصفيات الأمم الأفريقية.

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