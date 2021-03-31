فتاة سعودية من الطائف تعرض نفسها لـ"زواج المسيار"
فتاة سعودية من الطائف تعرض نفسها لـ"زواج المسيار"
Videoحياتنا

فتاة سعودية من الطائف تعرض نفسها لـ”زواج المسيار” وتكشف مواصفات جسدها بفيديو!

كتب وطن
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أثارت فتاة سعودية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعرضها نفسها لزواج المسيار بشكل علني، مع ذكر مواصفاتها الجسدية وعمرها.

“جميلة جداً وبشرتي بيضاء”

وظهرت الفتاة بالفيديو الذي تابعته “وطن”، وهي ترتدي النقاب وتقول: أنا سعودية من الطائف، وعمري 32 عاما وطولي 161 سم، ووزني 69 كجم”.

وتابعت: “موظفة، أنا موظفة قطاع خاص، ولون البشرة أبيض وجميلة جدا”.

وأشارت الفتاة إلى أنها ” قبيلية”، ولديها سكن خاص بها، وتريد شخص قبيلي لزواج مسيار.

سعوديون غاضبون

وأثار المقطع غضب السعوديين الذين رأوا أن الصوت تم دبلجته وتركيبه على المقطع في محاولة لتشويه صورة السعوديات بحسب رأيهم.

وكتب أحدهم: “الصوت مركب، بنات السعودية مايطلعن كذا يطلبن زواج..الهدف واضح”.

بينما سخر آخر من شكل الفتاة وكتب: “سبحان الله اي وحده تحط كحلتها كذا يجي وضعه صعب”.

واتهم آخر الفتاة بأنها أجنبية وليست سعودية، وكتب: ” اللهجة اجنبية ياكذابين والشكل بعد أردنية او مصرية قال ايش قبيلية!”.

ورجح آخر أن يكون هدف الفتاة النصب، وكتب: ” هذي شبكات نصب واحتيال من بعض الخطابات لتحويل الأموال لا تصدقون يارجال غير صحيح”.

وكتبت مغردة باسم فاطمة: “تشوه سمعة السعوديات بمقاطع وسخة مثل وجهها، حلم حياتها انها تكون سعوديه وبنت قبيله وتتزوج منهم بعد”.

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ووافقتها الرأي أخرى قالت: “واضح الصوت مدبلج على المقطع والا فيه بنت هالايام تعرض نفسها للزواج وقبيلة بعد واضح الهدف من المقطع والتغريدة الخبيثة هو الاسقاط على بنات القبايل وبنات الحمايل بهذي المقاطع الخبيثة اللي تدس السم بالعسل استحوا على انفسكم واحترموا بنات الوطن كفاية تشويه صورتنا بهذي التغريدات المغرضة”.

أغرب إعلان زواج

ولا يعتبر إعلان الزواج هذا هو الأول من نوعه في السعودية، فقد نشر حساب موثق عبر “تويتر” باسم “جواهر”، تغريدة تتضمن تفاصيل إعلان زواج وصف بالأغرب.

وجاء في التغريدة:”رجل أعمال سعودي يقيم في لندن عمره 60 سنة، غير متزوج وبصحة جيدة”.

وتابعت “جواهر” شروط الزواج: “يرغب في الزواج من سعودية من20-23سنة، مثقفة دون أي عملية تجميل”.

التغريدة صادقة وهذه آلية التقديم!

وأضافت: “استعداد للسفر الدائم بين لندن ونيويورك ودبي وجدة والرياض، الإقامة أغلب الوقت لندن، المهر مليون ريال وراتب شهري 50 ألف ريال”.

وأكدت صاحبة الحساب أن الطلب حقيقي وقالت: “أقسم بالله ان التغريدة صادقة100 % والطلب جدّي 100%”.

وحول آلية التقديم قالت جواهر: “سيطلع على الإيميل صاحب الطلب فقط. وسوف يتم التعامل بسرية تامة جداً جداً وسيتم التواصل خلال أسبوع بمن وقع عليها الاختيار”.

وأضافت: “لمن تنطبق عليها الشروط ارسال الاسم كاملاً وصورة شخصية حديثة مع رقم الجوال والعمر والطول والوزن ومستوى الدراسة”.

هذا وقد عطلت “جواهر” حسابها عبر “تويتر” بعد الجدل الذي أثارته، ولم يتبين حقيقة التغريدة من عدمها.

زواج المسيار

يُشار إلى أن عضو هيئة كبار العلماء في السعودية عبدالله المنيع، قال إن زواج المسيار يعد صحيحاً في حال توفرت فيه شروط وأركان وانتفاع موانع الزواج العادي، رافضاً وجود أي علاقة للزواج المسيار بالجُبُن أو الخوف. وفق رأيه

وقال إن زواج المسيار هو أن يأتي الزوج زوجته التي تزوجها عن طريق المسيار متى أرداها وعلى ما يتفقان عليه، لافتا ً إلى أنه لا بد من أن تكون فيه شروط معتبرة بينهما.

وأضاف أن الزواج المسيار زواج حقيق ولا يفرق بينه وبين الوواج العادي وى ان الزوجة تنازلت عن بعض حقوقها ولها الحق أن تتنازل عن بعض حقوقها او تطالب بها كلها . كما قال

وكان مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ قال أن زواج المسيار وإن استكملت شروطه المطلوبة قد ينجح في ظل ظروف معينة، لكنه لا يشعر المرأة بأن هنالك حنانا ووداً قوياً وزوجاً يقف مع زوجته في الشدائد، وبذلك لا يحقق المسيار المصلحة العامة للمرأة، فالزوجة لابد أن تشعر بأنها تعيش تحت ظل زوج يقوم بحقها وشؤونها.

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