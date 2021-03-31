متعاطي للمخدرات في الإمارات كاد يرتكب مذبحة في منزله .. هذا ما حدث في آخر لحظة!

هدد شاب متعاطي للمخدرات في الإمارات عائلته بالقتل، بعدما حجرته داخل المنزل، بدعوى علاجه من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقررت العائلة من “جنسية عربية” تخليص ابنها من المخدرات دون اللجوء للجهات المختصة، وحجرته بنفسها داخل المنزل.

لكنّ الآثار الجسدية والعقلية التي تحدث كأعراض عند الانسحاب من التعاطي، اشتدت على المتهم. بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية

تهديد بسكين مطبخ!

وقالت الصحيفة إنّ الشاب أخذ سكين مطبخ، وشرع في تهديد أفراد أسرته، مطالبا إياهم بإعطائه المال ومفاتيح سيارة والدته حتى يتمكن من الخروج من المنزل، والحصول على المواد المخدرة.

وإثر ذلك، اضطرت والدة المتهم لإبلاغ الشرطة، وعند وصولها رفض تسليم نفسه وإلقاء السكين محاولا الهروب من الغرفة.

حينها، ألقى رجال الشرطة القبض على المتهم، إذ تبين لهم بأنه في حالة غير طبيعية.

أقراص وأدوات تعاطي

وبتفتيش الغرفة عثر بداخلها على مجموعة من الأنابيب المستخدمة في التعاطي وعلى أقراص مخدرة.

وتمت إحالة المتهم إلى الجهات المعنية، وتبين احتواء جسده على مؤثرات عقلية من نوع: (ميثامفيتامين- بريجبالين)، فيما أقر المتهم كذلك بتعاطيه مواد مخدرة أخرى لم يتم ضبطها معه وهي: الكريستال والزنكس واللاريكا، وقيادة المركبة وهو تحت تأثير المخدرات.

عقوبة المتهم

كما وقضت محكمة الاستئناف في أبوظبي بإيداع الشاب وحدة للعلاج من الإدمان ومعاقبته على تهمة التهديد بالقتل وقيادة مركبة وهو تحت تأثير المخدر مدة 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف درهم (ما يعادل 5480 دولارا).

ونوهت النيابة العامة الإماراتية في وقتٍ سابق إلى أنه، وفقاً للمادة 45 مكرر بند 5 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

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