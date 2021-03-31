هذا ما قاله وزير داخلية السعودية في أول تغريدة له على تويتر

دشن وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

تغريدة وزير داخلية السعودية الاولى

وقال وزير الداخلية السعودية، في تغريدته الأولى، وفق ما رصدت “وطن”: “بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني. تدشين حسابي الشخصي في تويتر”.

بسم الله الرحمن الرحيم ،، — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) March 30, 2021

يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر . — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) March 30, 2021

التغريدة الثانية

ثم أتبعها بتغريدة أخرى عن مبادرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلاً: “مبادرتا السعودية الخضراء. والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنهما ولي العهد تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية.

كما أضاف الأمير السعودي: “تأتيان امتدادا لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سموه يحفظه الله”. وفق تعبيره.

مبادرتا #السعودية_الخضراء و #الشرق_الأوسط_الأخضر التي أعلن عنهما سمو سيدي ولي العهد تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية، وتأتيان امتداداً لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سموه يحفظه الله — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) March 30, 2021

التغريدة الثالثة

وقال في تغريدة ثالثة: “السعي الدائم لسمو سيدي ولي العهد بأن يكون وطنناً رائداً اقتصادياً وتنموياً يتجلى. في “برنامج شريك السعودية”. وفق قوله.

وأشار إلى أن ذلك يعزز من تمكين القطاعين الخاص والعام ويدعم بشكل أساسي التنمية والازدهار الاقتصادي في المملكة. مما ينعكس إيجابا على الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل.

السعي الدائم لسمو سيدي ولي العهد بأن يكون وطننا رائداً اقتصادياً وتنموياً يتجلى في "برنامج شريك السعودية" والذي يعزز من تمكين القطاعين الخاص والعام ويدعم بشكل أساسي التنمية والازدهار الاقتصادي في المملكة. ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل. — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) March 30, 2021

مبادرة ولي العهد السعودي

وفي وقت سابق، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء السبت، مبادرتين قال إنهما سترسمان. توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

كما قال بن سلمان إن مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” سترسمان توجه المملكة والمنطقة. في حماية الأرض والطبيعة.

ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية”، وفق قوله.

وأضاف: “بصفتنا منتجاً عالمياً رائداً للنفط ندرك تماماً نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ”.

كما تابع: “مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة”.

كما لفت إلى أن مبادرة السعودية الخضراء ستعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية.

وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030.

تأثير عالمي

كما شدد على أن “المملكة مصممة على إحداث تأثير عالمي دائم وانطلاقاً من دورها الريادي”.

وأشار إلى أنها ستبدأ العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج. العربية والشرق الأوسط.

كما أضاف أن المملكة قامت برفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، “ونفذت هيكلة شاملة لقطاع البيئة. وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي في عام 2019، ورفع نسبة تغطية المحميات الطبيعية”.

وتُعد المملكة العربية السعودية التي تغطيها الصحراء أكبر بلد في الشرق الأوسط جغرافياً.

كما أصبحت القضايا البيئية تمثل تحدياً حقيقياً للبلاد، ويرتبط هذا الأمر بعدم وجود سياسة بيئية نتيجة الاعتماد. الكبير على النفط، والاستخدام المكثف للوقود الأحفوري.

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