إيدي كوهين يثير الجدل بتحذيره من عمل إرهابي في الكويت وحدد مكانه

أثار الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين، موجة جدل واسعة بتغريدة مريبة له حذر فيها من عمل إرهابي في الكويت، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وزعم “كوهين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أن عمل إرهابي ربما ينفذ قريبا في الكويت، وسيكون في مكان تجاري عام.

تحذير من هدهد سليمان الى دولة الكويت، الحذر من احتمالية وقوع عمل ارهابي على اراضيكم يكون في مكان تجاري عام، اللهم اني قد حذرت اللهم فاشهد — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 25, 2021

وكتب الباحث الإسرائيلي ما نصه:” تحذير من هدهد سليمان إلى دولة الكويت، الحذر من احتمالية وقوع عمل إرهابي على أراضيكم. يكون في مكان تجاري عام، اللهم إني قد حذرت اللهم فاشهد.”

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وتسببت تغريدة إيدي كوهين الغامضة في موجة جدل واسعة، وكتبت ناشطة:” الكويت بها مركز تجاري واحد معروف ومشهور وهو الافنيوز ماعتقد اكو غيره”.

الكويت بيها مركز تجاري واحد معروف ومشهور وهو الافنيوز ماعتقد اكو غيره — Marta Hommei 🇮🇶 (@MHommei) August 25, 2021

وسخر منه ناشط كويتي بالقول:” أول مرة أعرف إن في الصهاينة واحد يحب الهياط، الظاهر انها ظاهرة اقليمية.”

اول مره اعرف ان في الصهاينة

واحد يحب الهياط الظاهر انها ظاهرة اقليمية 😄 — M.Mُutَlّaq (@mutlaq_M_3) August 25, 2021

فيما أخذ علي تغريدة كوهين على محمل الجدل وكتب محذرا:” والله انتبهو يأهلنا في الكويت هذا ما يتحدث من فراغ يمكن عنده معلومات.”

والله انتبهو يأهلنا في الكويت هذا مايتحدث من فراغ يمكن عنده معلومات — ~ALi~ (@ALi89941817) August 25, 2021

فيما غردت فاطمة الشمري:” هذا من سنين وهو يتكلم عن الكويت بأمور ما شفناها صارت. والحمدالله ربي حافظ الكويت من هالصهاينة رغم خططهم الي فشلت”.

هذا من سنين وهو يتكلم عن الكويت بأمور ماشفناها صارت والحمدالله ربي حافظ الكويت من هالصهاينة رغم خططهم الي فشلت — فــاطّمه الشمري 🇰🇼 (@FATMA___17) August 25, 2021

إيدي كوهين تنبأ بانقلاب تونس وأحداث الأردن

وكانت تغريدة للباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين، كتبها قبل أكثر من عام تسببت في موجة جدل واسعة بين النشطاء حيث تحقق ما كتبه فيها وكان يتوعد التونسيين بانقلاب عسكري وفوضى عارمة.

الم اقل لكم يا عرب. https://t.co/VH46lKpqvB — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) July 26, 2021

تغريدة كوهين التي تنبأ فيها بانقلاب تونس والتي كتبها تحديدا في أكتوبر من العام 2019 جاء نصها: ”ترقبوا خلال عام من الآن ثورة مضادة في تونس الخضراء، من قبل الجيش التونسي البطل، وبتمويل عربي.”

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إيدي كوهين يتحدث عن الدول العربية

وتابع المحلل الإسرائيلي المثير للجدل: “مستحيل أن يحكم الإسلام السياسي في أي بلد عربي من وراء الجدار، تذكروا هذه الحقيقة جيداً جداً”.

كما نشر تغريدة أخرى في يونيو الماضي وكتب فيها “تونس على كف عفريت”.

شاهدوا تاريخ التغريدة https://t.co/7nr6yEYQSB — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) July 26, 2021

ووقتها أعاد النشطاء تداول هذه التغريدة على نطاق واسع، معبرين عن استغرابهم من تحقق نبوءة إيدي كوهين، مشيرين في نفس الوقت إلى دور إسرائيلي في وأد ثورات الربيع العربي.

والأكثر غرابة ما كتبه “كوهين” في تغريدة أخرى له متحدثا عن تحقق نبوءته بشأن انقلاب تونس وأحداث الأردن، ومشيرا إلى أنه يتبقى ما تنبأ به عن الكويت.

وكتب وفق ما رصدت (وطن):”قلت انقلاب في تونس، تغيير في الاردن، ومشاكل كبرى في الكويت قبل نهاية العام، تحققت واحدة، والايام بيننا. ايدي كوهين ياتيكم من المؤسسات بخير يقين.”

قلت انقلاب في تونس، تغيير في الاردن، ومشاكل كبرى في الكويت قبل نهاية العام، تحققت واحدة، والايام بيننا. ايدي كوهين ياتيكم من المؤسسات بخير يقين…… — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) July 26, 2021

الكاتب الإسرائيلي ايدي كوهين يتحدث عن الكويت هذه المرة

تغريدة كوهين أثارت وقتها الجدل بشأن الأوضاع في الكويت والمخاوف من تحقق ما ذكر فعلا.

وتعليقا على هذا قال السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، إنه بعد أن تحقق كلام ايدي كوهين بالضبط عن عدة أحداث وقعت بالفعل، “لابد لنا أن ننبه الغافلين من ربعنا أن الامور تسير بكم نحو هاويه تتحكم بها إسرائيل.”

بسم الله وكفى والصلاة و السلام على النبي المصطفى :

بعد ان تحقق كلام ايدي كوهين بالضبط عن عدة احداث وقعت بالفعل لابد لنا ان ننبه الغافلين من ربعنا ان الامور تسير بكم نحو هاويه تتحكم بها اسرائيل ومن يخدم اسرائيل حتى لو كان منا فعليه لعنة الله و التاريخ ولن يفلح لا دنيا و لا دين. pic.twitter.com/dXoroQRjZb — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 27, 2021

وتابع:”ومن يخدم اسرائيل حتى لو كان منا فعليه لعنة الله و التاريخ ولن يفلح لا دنيا و لا دين.”

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