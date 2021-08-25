انفراجة في أزمة محمد صلاح مع ليفربول بعد رفض الأخير مشاركته مع منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية مصرية بأن الساعات القادمة ستشهد انفراجة في أزمة النجم الدولي المصري محمد صلاح 28 عامًا المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بعد عدم سماح الأخير مشاركته مع منتخب مصر بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا.

محمد صلاح والتعديلات الجديدة

وأفاد المدرب المصري إبراهيم هلهول مدرب فريق إسبانيمور تاون الإنجليزي، بأن الساعات القادمة ستشهد انتهاء لأزمة محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول ومواطنه محمد النني المدافع في فريق أرسنال الإنجليزي بشأن مشاركتهما مع منتخب مصر خلال تصفيات الأفريقية مونديال كأس العالم.

وبين المدرب هلهول، بأن اللاعبان سيشاركان في مباراتي أنجولا والجابون، بعد قيام الحكومة البريطانية خلال اليومين القادمين بإجراء تعديلات جديدة على ترتيبات الدول وفقًا لإجراءات الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم تعلن أن أنديتها لن تحرر لاعبين لخوض مباريات دولية الشهر المقبل في دول مدرجة على القائمة الحمراء لفيروس #كورونا. إجراءات الحجر عند العودة ستحرم الأندية من جهودهم لعدة مباريات. ليفربول رفض تسريح محمد صلاح و مصر تحتج. pic.twitter.com/og5HZBA4Fz — Arryadia TV (@arryadiatv) August 24, 2021

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وأوضح، أنه ووفقًا للمعلومات التي توصلت إليها، فإنه سيتم وضع دولة مصر في المنطقة البرتغالية وخروجها من المنطقة الحمراء، وبذلك يتمكن محمد صلاح والنني من السفر للمشاركة مع منتخب بلادهم.

وطالب المدب هلهول، مدير منتخب مصر الوطني بالتواصل مع الحكومة الإنجليزية وكذلك إدارة ليفربول وأرسنال من أجل حل تلك الأزمة خلال الساعات القادمة.

الفيفا ومشاركة اللاعبين

وقد أصدرت الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، جاء فيه: ” لقد واجهنا مشاكل عالمية معًا في الماضي ويجب أن نواصل القيام بذلك في المستقبل، من خلال إطلاق سراح اللاعبين في النوافذ الدولية القادمة وهو أمرًا ملحًا وأهمية كبيرة”.

🔴 ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا .. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا …⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/auQ55AwPcG — EFA.eg (@EFA) August 23, 2021

وأردف البيان، ” نحن ممتنون للدعم والتعاون مع العديد من أصحاب المصلحة في اللعبة خلال هذه الفترة الصعبة، وأدعو إلى إظهار التضامن من كل عضو وكل دوري وكل نادٍ لفعل ما هو صحيح وعادل للعبة العالمية”.

وأضاف، ” لقد كتبنا إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وناشدناه بتقديم الدعم اللازم على وجه الخصوص، حتى لا يحرم هؤلاء اللاعبين من فرصة تمثيل بلدانهم في تصفيات مونديال كأس العالم، وهو من أورع الجوائز التي يحصل عليها أي لاعب محترف في رياضة كرة القدم”.

ليفربول ومنع محمد صلاح

وقد سبق وأن خاطبت إدارة ليفربول يوم الأحد الماضي الاتحاد المصري لكرة القدم، بالاعتذار عن التحاق المهاجم المصري محمد صلاح مع منتخب مصر، وذلك بسبب الإجراءات الصحية الصارمة على العائدين إلى إنجلترا نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا.

🚨 رسميًا | نادي ليفربول لن يسمح للاعب محمد صلاح بالانضمام إلى منتخب مصر في فترة التوقف الدولي القادمة خوفًا من غياب اللاعب لمدة عشر ايام بسبب الحجر الصحي. pic.twitter.com/7DcwjyDI1X — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) August 23, 2021

وبينت إدارة ليفربول بأن الإجراءات تصل إلى الحجر الصحي لمدة عشر أيام كاملة، وهذه الفترة يقوم اللاعب بقضائها دون ممارسة الرياضة وهو ما يؤثر عليه بدنيًا، مطالبين الاتحاد المصري لكرة القدم بتقدير موقفهم.

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