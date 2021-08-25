بيراميدز يحقق فوزه العريض على مصر المقاصة في الدوري المصري (شاهد)

نجح فريق بيراميدز المصري في تحقيق الفوز على منافسه مصر المقاصة بخمس أهداف نظيفة دون مقابل، ضمن منافسات الجولة ال33 قبل الأخيرة على ختام الدوري المصري.

خماسية بيراميدز النظيفة

وسجل فريق بيراميدز أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الثالثة منذ بداية انطلاق المباراة بتسديدة قوية عانقت شباك مرمى مصر المقاصة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة ال14 سجل بيراميدز الهدف الثاني عن طريق محمود صابر في هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب في شباك المرمى.

وأحرز إسلام عيسى الهدف الثالث لفريق بيراميدز في الدقيقة ال36 بتسديدة قوية سددها اللاعب بقوة على يمين حارس مصر المقاصة، وعاد إبراهيم عادل ليسدد هدفه الثاني والرابع في اللقاء بطريقة رائعة في الدقيقة ال39.

اقرأ المزيد: حقيقة انتقال محمد الشناوي إلى الدوري السعودي للمحترفين

وجاء الهدف الخامس في الدقيقة ال65 عن طريق عبد الله السعيد سجله بطريقة رائعة بعد الانفراد بحارس مرمى مصر المقاصة في هجمة مرتدة سريعة، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بخمس أهداف نظيفة دون مقابل.

وبهذا الفوز العريض نجح فريق بيراميدز في الحفاظ على مركزه الرابع في الدوري بفارق نقطة وحيدة مع سموحة صاحب المركز الثالث قبل الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري.

تشكيلة فريق بيراميدز

ولعب المدير الفني لفريق بيراميدز الأرجنتيني ” رودولفو أروابارينا”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه مصر المقاصة، حيث سيكون في حراسة المرمى شريف إكرامي.

وفي خط دفاع الفريق آتى كلاً من: أحمد فتحي، عمر جابر، عبد الله بكري، أسامة جلال، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: رمضان صبحي، إبراهيم عادل، عبد الله السعيد.

بينما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، دييغو رولان، محمد فاروق، لومالا عبده.

تشكيلة فريق مصر المقاصة

ودخل المدرب إيهاب جلال، في تشكيلة أساسية في مواجهة قوية أمام بيراميدز، حيث تواجد في حراسة المرمى محمود حمدي.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من: عصام صبحي، أسامة العزب، أحمد صبيحة، محمد الدسوقي.

أما في خط الوسط آتى كلاً من: سعيد الونش، هشام محمد، عبد الله خلف، وفي هجوم الفريق لعب كلاً من: شميلس بيكلي، باسم مرسي، باولن فوافي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك