كريم فهمي يثير الجدل بنشر لحظاته الخاصة مع زوجته في المالديف!

استعاد الممثل المصري كريم فهمي، ذكريات إجازته الصيفية في جزر المالديف، برفقة زوجته، والأجواء الرومانسية التي جمعتهما هناك.

أفضل أيام المالديف

ونشر كريم فهمي صوراً عبر حسابه الرسمي على (انستجرام)، توثق الأجواء الحميمية مع زوجته دانيا البناوي في المالديف، فظهر وهو يحتضنها ويقبلها برومانسية، معقباً: (أفضل أيامي في المالديف).

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لكن كريم فهمي تعرض لهجوم عنيف بسبب الصور التي رأوا أنها جريئة وخاصة، فجاء في التعليقات: (الناس مالها انت بتبوس مراتك).

وكتب آخر متسائلاً: (اية الهدف واحد يتصور كدة هو ومراتة وعامة الشعب يشوفهم).

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وطالب آخر كريم فهمي بالاحتفاظ بهذه اللحظات في منزله وكتب: (أجواء رومانسية في اوضة النوم يا فنان .. لا حول ولا قوة الا بالله).

ووافقته أخرى الرأي: (قلة ادب والله ماتروح تبوسها في بيتك).

وسبقته بذلك مواطنته الفنانة رانيا فريد شوقي، والتي نشرت صوراً رومانسية أيضاً جمعتها بزوجها رجل الأعمال المصري تامر الصراف، بمناسبة ذكرى زواجهما.

وأرفقت رانيا فريد شوقي الصور التي نشرتها عبر حسابها في انستغرام، تعليقاً جاء فيه: “وجودك بجانبي يجعلني أسعد شخص وأكثر امتنانًا وحظًا في العالم. ذكرى زواج سعيدة لرفيق روحي، أشكرك على حبي لكونك مهتمًا ومحبًا وداعمًا”.

وقالت: “كل سنة و انت حبيبي عيد جوازنا السادس عقبال العمر كله يارب”.

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قبلات ولحظات حميمية

وقبلها بيوم، أثارت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربيّة دنيا بطمة، الجدل والغضب بنشرها صوراً جريئة جداً مع زوجها فؤاد قبيبو في حمام السباحة.

وظهرت ابتسام بطمة في الصور التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي بكيني أسود ويظهر الجزء الأسفل من جسدها تحت الماء بشكل واضح.

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وفي صور أخرى، ظهرت شقيقة دنيا بطمة بنفس الإطلالة بأحضان زوجها وهي تداعبه معلقة: (جروي الصغير).

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واعتبر المتابعون أن ابتسام بطمة تجاوزت الخطوط الحمراء بنشر هذه الصور، وذكروها بأنها لا تعيش في أوروبا لتظهر بهذا الشكل، وأن ما تفعله مع زوجها لا ينبغي أن يكون علناً.

وجاءت هذه الصور بعد يوم واحد فقط من نشر ابتسام بطمة صوراً وهي تتبادل القبلات مع زوجها واستعرضت جسدها وهي ترتدي “شورت” امام المرآة.

تامر هجرس والشكوشة

كما نشر الفنان المصري تامر هجرس صورة له عبر خاصية الستوري على حسابه الشخصي في (انستجرام)، وهو يحتضن زوجته، ويتناولان طبق الشكشوكة الشهير في مصر، أيضاً في الساحل الشمالي.

محمد سامي ومي عمر

كما ظهر المخرج محمد سامي بصحبة زوجته الفنانة مي عمر في أحدث ظهور لهما عبر حسابه على إنستجرام، بصورة على أحد المراكب.

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وظهر محمد سامي بملابس البحر، بينما ارتدت مي عمر كاش مايوه كشف عن ساقيها بشكل كبير، وهو ما عرضهما لانتقادات وهجوم من المتابعين.

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بسنت شوقي ومحمد الفراج

وأثار مقطع فيديو جمع الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو، محمد فراج وهو يراقص بسنت شوقي التي بدت بإطلالة جريئة اثناء استعدادهم لحضور زفاف الفنانة نيللي كريم.

عمرو السولية وزوجته

كما تفاعل عدد كبير من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، مع الصورة التي نشرتها هدير مندور زوجة عمرو السولية لاعب نادي الاهلي المصري، عبر حسابها الشخصي على (انستجرام) برفقة زوجها.

وظهرت هدير مندور في الصورة بين احضان زوجها عمرو السولية ،خلال العطلة الصيفية على أحد الشواطئ.

وانتقد كثيرون صورتهما التي وصفوها بالجريئة، مبررين بأنه لا يصح نشر خصوصيات الأزواج بهذا الشكل على العام.

محمد ثروت وزوجته الحامل

وأثار الفنان المصري محمد ثروت، ضجةً واسعةً، بعد نشر صور من جلسة تصوير جمعته بزوجته منى جمال، الحامل في أيامها الأخيرة .

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وظهر محمد ثروت قبل أسابيع وهو يحتضن ويقبّل زوجته الحامل، وكتب عليها تعليقاً: “بحبك يا أم دهب، مش مصدق نفسي وأنا جان، الكوميديان لما يحب”.

وأعلن الفنان محمد ثروت إنجاب زوجته طفلته الأولى التي أسماها دهب، وذلك عبر حسابه على انستجرام، وهي الابنة الأنثى الأولى له، ولديه طفل آخر ذكر اسمه سليم.

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