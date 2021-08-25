موعد قرعة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق ومحبي رياضة كرة القدم، نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الخميس لهذا الموسم 2021-2022، والتي من المقرر أن تقام في العاصمة التركية إسطنبول.

وكان فريق تشيلسي الإنجليزي “البلوز” قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا “Champions League” خلال الموسم المنصرم بعد فوزه على مانشستر سيتي في المباراة النهائية بهدف نظيف دون رد.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق مراسم منافسات دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، البحرين، قطر، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن.

🚨 رسمياً : تصنيفات قرعة دوري ابطال اوروبا التي ستقام اليوم الخميس في تمام الـ 7:00م. #UCL pic.twitter.com/TYI1F4HIgJ — نواف العقيّل (@nawaf__oga) August 25, 2021

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” والسودان وليبيا عند الساعة السادسة مساءً، وبتوقيت دولة الإمارات العربية وعمان عند الساعة الثامنة مساءً، بينما ستكون دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الخامسة مساءً لنقل مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا.

القناة الناقلة لمراسم قرعة دوري أبطال أوروبا

وستنقل مراسم قرعة منافسات دوري أبطال أوروبا ” Champions League”، عبر قناة شبكة “بي إن سبورتس” الإخبارية عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد: 11566، وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز: 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

اقرأ المزيد: هل سيوافق باريس سان جيرمان على بيع مبابي بعد عرض ريال مدريد المغري؟!

وستسفر مراسم قرعة منافسات دوري أبطال أوروبا عن تصنيف الفرق ال32 المشاركة في هذا الدور على عدة مواجهات قوية ومثيرة في هذا الدور بين الأندية المتأهلة.

تصنيف منافسات دوري أبطال أوروبا

وسيتم تقسيم منافسات مستويات قرعة منافسات دوري أبطال أوروبا إلى أربع مستويات، حيث سيكون في المستوى الأول كلاً من: فريق تشيلسي الإنجليزي، وفياريال الإسباني كونهما حامل لقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الأوروبي.

كما سيضم إلى هذا المستوى حاملي لقب الدوري الممتاز في بلادهم وهم، فريق أتلتيكو مدريد، وبايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي، وليل، وإنتر ميلان، وسبورتينغ لشبونة.

التصنيف الرسمي لفرق دوري ابطال اوروبا لموسم 2021-22 pic.twitter.com/jfD26bKAix — !! FRee (@Mshare_AL_harbi) August 25, 2021

بينما سيكون في المستوى الثاني كلاً من: فريق برشلونة، يوفنتوس، ليفربول، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، إشبيلية، وبروسيا دورتموند.

كما سيكون في المستوين الثالث والرابع الفرق التي تأهلت في الأدوار التمهيدية المتأهلة للمشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق جولات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وحتى الثامن من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وستقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب “استاد سان بطرسبرج” في دولة روسيا في ال28 من شهر مايو/ أيار العام المقبل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك