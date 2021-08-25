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ما قصة المعتقل السعودي حميدان التركي

هل تحدث معجزة ويتم إطلاق سراح حميدان التركي؟.. هذا ما طلبه محاميه للأهمية

في كتب وطن

باتت تفاصيل قصة المواطن السعودي حميدان التركي من أكثر الأسئلة شيوعا والتي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، ولاقت قصة سجنه لاقت اهتماما كبيرا في الساعات الماضية خصوصا من متابعي أخبار الشخصيات حول العالم.

وسيعرض قرار المحكمة بشأن جلسة الإفراج المشروط عن حميدان التركي على النائب العام والذي بدوره سيتخذ القرار، لذلك طالب محامي التركي السعوديين والعرب بتدشين حملة إلكترونية للتضامن مع حميدان والضغط على السلطات الأمريكية.

وينتظر كل السعوديين والعديد من نشطاء العرب قرار اللجنة اليوم.

ويذكر أن التركي اعتقل عام 2006، بتهم التحرش بخادمته وإساءة معاملتها وعدم دفع أجرها.

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ورغم نفيه للتهم الموجهة له واعتبارها “مؤامرة”، إلا أن القضاء الأمريكي رفض عدة طعون مقدمة لتبرئته من التهم المنسوبة، في حين قال هو إنه رفض خيانة بلده فتم تلفيق هذه التهم له واختار أن يتحملها، وفقا لمقطع فيديو نشره ابنه.

واستجاب النشطاء بالفعل في المملكة العربية السعودية وخارجها لدعوة محاميه، ودشن وسم بعنوان “حميدان التركي” تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.

ودونت تجت الوسم آلاف التغريدات التضامنية مع التركي، والمطالبة بإطلاق سراحه بعد كل هذه السنوات التي قضاها في سجون أمريكا بناء على تهم مزعومة.

من هو حميدان التركي؟

ويشار إلى أن حميدان التركي هو مواطن سعودي، ولد ونشأ في المملكة العربية السعودية.

سافر حميدان متوجها الى الولايات المتحدة الأمريكية مع عائلته في العام 1995م، وذلك بعد حصوله على بعثة أكاديمية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا في الصوتيات.

وبعد دراسته في جامعة “دنفر” في بولاية دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية تحصل فيها على الماجستير بتقدير امتياز مع درجة الشرف.

تهمة حميدان التركي والحقيقة

هذا وقد أٌدين المواطن السعودي حميدان التركي في محكمة ولاية كولورادو الأمريكية بتهمة الاعتداء جنسيا على خادمة منزله الاندونيسية، وكان ذلك في 31 أغسطس من العام 2006م.

حيث حكم عليه بالسجن 28 عاما بتهمة خطف الخادمة الاندونيسية واجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها بالإضافة الى حجز وثائقها، وعدم تجديد أوراقها، وأيضا قام بإجبارها على السكن في قبو لا يوجد به أدنى مقومات الحياة وغير صالح لسكن أحد من البشر.

علما أن حميدان التركي قام بنفي الادعاءات المنسوبة إليه، وبقي مصرا على أن التهم ضده مزورة ناتجة عن مؤامرة من قبل الحكومة الأمريكية.

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ويشار إلى أنه في 25 فبراير 2011م، قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه؛ لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي حسب شهادة آمر السجن، وتم تخفيف الحكم من 28 سنة إلى 8 سنوات.

ولاقت هذه القضية اهتمام رسمي وشعبي على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية.

نجل حميدان التركي

وأوائل أغسطس الجاري نشر نجل حميدان التركي صورا لوالده على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: “انتهت قبل قليل جلسة الافراج المشروط لوالدي حميدان التركي.”

وتابع:”ولأول مره سمح لنا حضور الجلسة وتقديم كلمة نيابة عن والدنا.. سترفع مجريات الجلسة للمدعي العام وننتظر الآن قرار اللجنة”.

وأوضح نجل حميدان التركي: “حضورنا جلسة الافراج المشروط سابقة لم يحصل لنا مثلها من قبل ولعل في حضورنا ووقوفنا بجانب والدي أثر ايجابي على قرار اللجنة.. دعواتكم..”

وجاء ذلك قبل أن ينشر تغريدة منفصلة بعدها بساعات قال فيها: ” حتى الان لا يوجد قرار من لجنة الافراج المشروط ونظرا لانتهاء وقت العمل الرسمي دون رد فمن المتوقع ان يتأخر لعدة أيام”.

ويذكر أن التركي اعتقل عام 2006، بتهم التحرش بخادمته وإساءة معاملتها وعدم دفع أجرها، ورغم نفيه للتهم الموجهة له واعتبارها “مؤامرة”، إلا أن القضاء الأمريكي رفض عدة طعون مقدمة لتبرئته من التهم المنسوبة، في حين قال هو إنه رفض خيانة بلده فتم تلفيق هذه التهم له واختار أن يتحملها، وفقا لمقطع فيديو نشره ابنه.

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