أول فيديو لانفجار مطار كابل الدموي.. مشاهد مرعبة للجثث بينهم ضحايا أمريكيين

وقع اليوم، الخميس، انفجارا دمويا بمحيط مطار كابل في أفغانستان، أسفر عن سقوط 13 قتيلا بينهم أطفال وجنود أمريكيون.

صور متداولة قيل إنها للحظة وقوع الانفجارين في محيط مطار #كابل#أفغانستان #الحدث pic.twitter.com/eCNll9irPr — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) August 26, 2021

انفجار مطار كابل

هذا وقالت الخارجية الأمريكية، في تصريحات، نقلها موقع “ديسكلوز”، إنّ “4 أمريكيين على الأقل بين قتيل وجريح” جراء الانفجار.

متداول | انفجار #مطار_كابل الذي نجم عن هجوم انتحاري أدى إلى إصابة 15 شخصاً على الأقل pic.twitter.com/0DEBHhqy7h — الأمير فاصوليان (@M86950933) August 26, 2021

فيما أعلنت حركة طالبان، أن الانفجار الذي وقع عند البوابة الشرقية للمطار وتعرف باسم “آبي” أسفر عن ” 13 قتيلا على الأقل بينهم أطفال”، حسبما نقلت قناة “الحرة” الأمريكية.

وفي السياق، قال مسؤول أمريكي ـ لم يكشف عن هويته ـ لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية إن “تنظيم داعش وراء الانفجار “.

داعش وسقوط ضحايا أمريكيين

ويشار أن السفارة الأمريكية لدى كابل والتي تتخذ من المطار مقرا لها “طالبت جميع الرعايا الأمريكيين بتجنب مطار حامد كرزاي والابتعاد عن محيطه”.

صور مؤلمة يتم تداولها ويقال إنها لضحايا انفجار مطار #كابل#أفغانستان#الحدث pic.twitter.com/xIyQuuDXiZ — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) August 26, 2021

من جانبه دعا رئيس الوزراء البريطاني إلى اجتماع أزمة إثر الانفجار في محيط مطار كابل. فيما لفت مسؤول أميركي إلى أنه يوجد إصابة حرجة لأحد الجنود الأميركيين بتفجير مطار كابل.

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مسؤول في البنتاغون، أفاد منذ قليل بارتفاع عدد الإصابات في صفوف الجنود الأميركيين إلى 5 جراء انفجار كابل.

مراسل TRT عربي في كابل: إصابة 3 جنود أمريكيين و15 مواطناً أفغانياً على الأقل في الانفجار قرب المطار pic.twitter.com/UxBG79ckn9 — TRT عربي (@TRTArabi) August 26, 2021

هذا وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنه لا إصابات بصفوف القوات البريطانية في التفجيرين اللذين وقعا بمحيط المطار.

لقطات تظهر تصاعد أعمدة الدخان في محيط مطار #كابل بعد التفجير الانتحاري#افغانستان #شاهد_سكاي pic.twitter.com/bQn4216RA1 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 26, 2021

أستراليا تحذر رعاياها

من جانبها حذرت أستراليا، الخميس، رعاياها بشأن التوجه إلى مطار “حامد كرزاي” الدولي في العاصمة الأفغانية كابل، نظرا لـ”تهديد بشن هجوم إرهابي” بمحيطه.

جاء ذلك خلال إشعار نشرته وزارة الخارجية الأسترالية ينصح بالابتعاد عن مطار كابل، حسبما نقلت قناة “ABC News” الأسترالية.

وأكدت الوزارة أن “هناك تهديد مستمر وشديد للغاية بشن هجوم ارهابي”، في منطقة مطار كابل الدولي.

وأضاف التحذير: “إذا كنت في منطقة المطار، فانتقل إلى مكان آمن وانتظر المزيد من إشعارات (الوزارة)”.

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فيما نقلت القناة عن مواطنين أستراليين، لم تسمهم، قولهم إنهم “حاولوا الدخول إلى المطار، قبل إصدار التحذير، لكنهم لم يتمكنوا نتيجة إطلاق عناصر من حركة طالبان الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود”.

والأربعاء، نصحت السفارة الأمريكية رعاياها بتجنب التوجه لمطار كابل والابتعاد عن بواباته في الوقت الراهن “بسبب تهديدات أمنية خارج بوابات المطار”.

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وأضافت السفارة خلال تحذير الذي نشرته على موقعها الرسمي أنه يجب على المواطنين الأمريكيين المتواجدين عند بوابات المطار المغادرة فورا.

ناصر الدويلة يعلق

من جانبه علق السياسي الكويتي ناصر الدويلة، عضو مجلس الأمة السابق، على الحادث بقوله:”اليوم الصبح صدر تحذير امريكي تبعه تحذير بريطاني باحتمال جدي لوقوع انفجار في محيط مطار كابل. اصدرت بموجبه امريكا لرعاياها امر بمغادرة جميع بوابات مطار كابل فورا .”

اليوم الصبح صدر تحذير امريكي تبعه تحذير بريطاني باحتمال جدي لوقوع انفجار في محيط مطار كابل اصدرت بموجبه امريكا لرعاياها امر بمغادرة جميع بوابات مطار كابل فوزا و الآن وقع الانفجار ميييين يعرف المتهم امريكي او انجليزي انا اتوقع عفريت من الجن https://t.co/XJ61YlMhW9 — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 26, 2021

وتابع بتغريدته التي رصدتها (وطن):”والآن وقع الانفجار ميييين يعرف المتهم امريكي او انجليزي انا اتوقع عفريت من الجن”

طالبان

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت حركة طالبان من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس دخل مسلحو الحركة العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات.

وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، طوال 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وتزامنت سيطرة “طالبان” مع تنفيذ اتفاق رعته قطر لانسحاب عسكري أمريكي من أفغانستان، من المقرر أن يكتمل بحلول 31 أغسطس الجاري.

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