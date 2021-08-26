الأكاديمية التونسية هالة الوردي تثير ضجة بتشكيكها بمرض النبي محمد ووفاته (فيديو)

أثارت الأكاديمية والكاتبة التونسية هالة الوردي، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن الفترة الأخيرة في حياة النبي محمد.

وقالت هالة الوردي في برنامج بلا قيود على قناة بي بي سي البريطانية، إن أسباب وفاة النبي محمد غامضة، مشيرة إلى أن الصرعات والنزاعات والسياسية التي نشهدها في العالم الإسلامي بدأت منذ وفاة النبي محمد حسب قولها.

"ليست لي خصومة مع #الإسلام_السياسي، ولكن لي خصومة مع أي فكر يحاول أن يوظف مشاعر الناس لإرضاء طموحه"#هالة_الوردي الأكاديمية والكاتبة التونسية#بلاقيود الأحد 5:30 مساء بتوقيت غرينتش مع @NSALLAMofficial pic.twitter.com/LuTMLz5vOq — BBC News عربي (@BBCArabic) August 21, 2021

تقول الدكتور هالة إن الغموض الذي أكتنف وفاة النبي محمد دفعها الى البحث في تلك الفترة فكيف تنظر لصحابة النبي؟ وما هي المصادر التي اعتمدت عليها في رؤيتها للصحابة؟.

ونفت الدكتور هالة وجود دليل ملموس على وجود النبي محمد باستثناء قبره، ثم تعود لتقرّ بوجود مصادر معاصرة وغير إسلامية تؤكد وجود النبي محمّد بل هي نفسها تقرّ بذلك؟.

هالة الوردي تثير ضجة واسعة

تصريحات الاكاديمية هالة الوردي أثارت ضجة واسعة، بين الناشطات الذين اعتبروا ما قالته مجرد محاولة منها لتلميع نفسها.

وقال فرج الله النائب معلقاً على حديثها عن النبي محمد :” هالة الوردي تونسية مغمورة أرادت الشهرة فاتجهت لمهاجمة الإسلام فتلقفتها وسائل الإعلام المعادية للاسلام فحاورتها بي بي سي في بلا قيود فاخرجت أقذر ما في جوفها فبثتها في الهواء “.

هالة الوردي تونسية مغمورة أرادت الشهرة فاتجهت لمهاجمة الإسلام فتلقفتها وسائل الإعلام المعادية للاسلام فحاورتها بي بي سي في بلا قيود فاخرجت أقذر ما في جوفها فبثتها في الهواء — فرج الله النائب (@TbnUaB2XCFF8FUm) August 23, 2021

هالة الوردي كاتبة علمانية خبيثة هي و بي بي سي لو اجتمع خبثاء ومنافقين وكفار الارض لن ينالو من جناب حبيبنا صلى الله عليه وسلم — المتيم (@IHKIHH8GKjPcPtK) August 21, 2021

وانتقد مغرد اخر ما قالته الوردي :” هذا اللقاء يبين الوجه الحقيقي للإعلام الصليبي الناطق بالعربية. تونسية من عبيد فرنسا تنشر رواية بلغتها الأم الفرنسية حول السقيفة، وكأنها حقائق “.

هذا اللقاء يبين الوجه الحقيقي للإعلام الصليبي الناطق بالعربية. تونسية من عبيد فرنسا تنشر رواية بلغتها الأم الفرنسية حول السقيفة، وكأنها حقائق.

ارجعوا إلى ماكتبه الدكتور محمد المسعري حول السقيفة

https://t.co/JaFzJlY2bT — وشق الصحراء (@fmashour1) August 23, 2021

هالة الوردي .. تونسية اكاديمية وكاتبة ثقافتها فرنسية دخلت على خط حياة الرسول محمد صل الله عليه وسلم واصحابه وخاضت و مخضت في سيرته وسيرت اصحابه .. لدرجة اسمة احد كتبها بالصحابه الملعونيين ( حاشاهم الله) هم مبشرين بالجنة شهداء في سبيل الله من هي هالة خريجة فرنسا وما مغازيها من هذا — Mohammd Abu [email protected] (@MohammdAbuSult1) August 23, 2021

الكاتبة والباحثة التونسية هالة الوردي هدمت الاسلام المتعارف والمتداول بين الاغلبية من خلال كتابها

الخلفاء الملعونون

الايام الاخيرة لمحمد pic.twitter.com/GOZKMB6zp1 — 𝓛𝓤𝓐𝓨 (@luay_ll) August 25, 2021

وأضافت الوردي في حديثها عن الاسلام، أن الإسلام السياسي الذي يحاول توظيف الدين للحكم بدأ مباشرة بعد وفاة النبي محمد.

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وترى الدكتورة هالة أنّ اختلاط بعض القضايا لاسيما السياسية بالمقدسات يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنف وأنّ الواعز الديني الذي يُجيش الناس ويُحمسهم قد يدفعهم إلى ارتكاب فظاعات دون تردد حسب قولها.

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