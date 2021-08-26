تطورات جديدة على انتقال بيرسي تاو إلى صفوف الأهلي المصري

أفادت تقارير مصرية بأن نادي برايتون الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه المهاجم الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو قد رد على تصريحات مدرب منتخب الجنوبي الأفريقي بشأن انتقال اللاعب إلى صفوف فريق الأهلي المصري خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

بيرسي تاو وبرايتون

وقالت تقارير مصرية نقلاً عن مصدر مقرب في نادي برايتون الإنجليزي، ” بيرسي تاو لا يزال لاعبًا في برايتون، ومع كل احترامي ليس من شأن مدرب جنوب أفريقيا الحديث في ذلك”.

🗣️ هوجو بروس في تصريحات لـ " SABC Sport" 💬 بيرسي تاو سيذهب إلى فريق مصري يدربه مدرب جنوب إفريقي وهو بيتسو موسيماني مدرب الأهلي pic.twitter.com/fLM2rZaGEo — FilGoal (@FilGoal) August 24, 2021

وأردف، ” سيتم الإغلاق عند انتقال أي لاعب عند اكتمال الصفقة بشكل نهائي، واتحاد جنوب أفريقيا لا يعلن عن انتقالاتنا”.

استبعاد بيرسي تاو

وقد صرح مدرب منتخب جنوب أفريقيا هوجو بروس لوسائل إعلام محلية، قائلاً: ” لقد أرسلنا دعوة إلى نادي برايتون من أجل انضمام اللاعب بيرسي تاو للمشاركة مع المنتخب، إلا أن النادي رد علينا بعد مضي نصف ساعة أنه لم يعد لاعبهم”.

هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا 🗣️ 💬 بيرسي تاو، أتمنى بكل صدق أن يرحل عن برايتون، وينتقل إلى فريق جديد. pic.twitter.com/JnFc86Bfmp — Yallakora (@Yallakoranow) August 19, 2021

وكانت تقارير جنوبية أفريقية، قد تحدثت عن تواجد اللاعب بيرسي تاو في مصر من أجل خوض المفاوضات مع فريق الأهلي المصري والتوصل إلى الاتفاق النهائي لإتمام صفقة الانتقال إلى فريق المارد الأحمر.

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ولم يشارك مهاجم برايتون بيرسي تاو في المباراتين الماضيتين مع الفريق الإنجليزي خلال منافسات الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي واتفورد.

وقد طلب المدير الفني لفريق الأهلي المصري بيتسو موسيماني، من إدارة الفريق رغبته في ضم مهاجم فريق برايتون الإنجليزي الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورغم التسريبات عن توقيع الأهلي عقد مع الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو، إلا أن ذلك لم يؤكد بشكل رسمي بالتواصل إلى اتفاق من كلا الناديين.

مسيرته الكروية

وبدأ مسيرة اللاعب الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو الكروية خلال موسم صيف 2013 مع فريق صن دوانز الجنوبي الأفريقي الذي شارك في 65 مباراة، استطاع تسجيل 18 هدفًا، وبعدها انتقل للإعارة إلى صفوف فريق ويتبانك سبورت الذي لعب في صفوفه 11 مباراة وإحراز 3 أهداف خلال موسم 2015-2016.

الفيديو المسرب من داخل التتش استعدادا لتقديم بيرسي تاو لاعبا للأهلي 🦅🥰♥️ pic.twitter.com/QQ51Vi49aH — الاهلى اليوم (@ElAhlyToDay74) August 26, 2021

وفي عام 2018 انتقل ميرسي تاو إلى صفوف فريق برايتون الإنجليزي الذي لم يشارك معه إلا في ثلاثة مباريات دون إحراز أي من الأهداف، ثم الانتقال للإعارة إلى الفريق البلجيكي رويال يونيون الذي خاض معه 23 مباراة تمكن من تسجيل 6 مباراة.

وبعدها كلوب بوج البلجيكي الذي شارك في 18 مباراة في 3 أهداف، لينتقل بعدها إلى فريق رويال أندرلخت للإعارة ولعب في صفوفه 14 مباراة وأحرز 4 أهداف معه خلال موسم 2020-2021.

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