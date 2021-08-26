AlexaMetrics دبلوماسية قطر تُدرس.. "تميم المجد" يتصدر الترند عقب لقاء طحنون بن زايد بالأمير في الوجبة | وطن يغرد خارج السرب
الأمير تميم بن حمد

دبلوماسية قطر تُدرس.. “تميم المجد” يتصدر الترند عقب لقاء طحنون بن زايد بالأمير في الوجبة

في كتب محمد أبو يوسف

تصدر وسم بعنوان “تميم المجد” قائمة الترند القطري بتويتر، عقب لقاء مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، بالأمير تميم بن حمد، في الدوحة وذلك احتفاء من القطريين بأميرهم الشاب التي اتضح صحة رؤيته وحرصه على مكانة وهيبة دولته.

وعبر الوسم أشار المغردين إلى تفوق السياسة القطرية وتفوقها في عرض قضيتها العادلة والدفاع عنها، ما تسبب في إنهاء الحصار الجائر ضد قطر والمصالحة التي تمت بقمة العلا.

بل وقدوم الإمارات اليوم للدوحة ممثلة في طحنون بن زايد لفتح صفحة جديدة، دون شرط أو قيد في انتصار كبير للدبلوماسية القطرية.

تميم المجد

ونشر بندر آل شافي، صورة من لقاء الأمير تميم بن حمد بطحنون بن زايد، وعلق عليها بالقول:”من دخل دارنا ومجلس سمو الأمير ماله عندنا الا الحشمة والكرامة والقدر الكبير.”

فيما دون ناشط:”حالة من الصرع أصابت ضاحي والمزروعي وقرقاش، ومن خلفهم اقحب طه و انور مالك و يوسف علاونة، و تبول لا ارادي في مكتب السيسي و عباس كامل و إنكفاء على الذات لتركي الحمد و الجبير. قالوا لهم العاقلين منذ البداية (الحل في الدوحة عند تميم المجد).”

هذا وتسائل الكاتب السعودي تركي الشلهوب:”طحنون بن زايد يدور حول المحور التركي القطري.. لماذا؟”

وقال الكاتب القطري جابر الحرمي:”أمير قطر سمو الشيخ تميم_بن_حمد_آل_ثاني يستقبل وفد إماراتي برئاسة مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد آل نهيان في أول زيارة لمسؤول إماراتي للدوحة منذ اكثر من 4 سنوات .. وسبق لطحنون بن زايد أن قام بزيارة #تركيا قبل نحو اسبوع.”

ودونت ناشطة باسم نجوى:”بن زايد صاغرا مدحورا مهزوما.. طحنون في قطر بعد تركيا، انهم يتحدثون عن مرحلة قادمة.. اللهم اجعلها مرحلة هلاكهم وزوالهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم.”

طحنون بن زايد التقى أمير قطر ونقل له هذه الرسالة من شقيقه محمد

وفي زيارة مفاجئة وغير متوقعة التقى طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، اليوم الخميس، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في الدوحة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد ترأس طحنون بن زايد وفدا إماراتيا، للقاء الشيخ تميم وعددا من المسؤولين القطريين.

رسالة ابن زايد إلى أمير قطر

هذا وبحث الجانبان، في الدوحة، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، كما تم استعراض التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية التنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وجرى خلال اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما نقل طحنون إلى أمير  قطر، تحيات رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وولي عهد أبوظبي، وتمنياتهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

طحنون بن زايد التقى أردوغان وملك الأردن

ويشار إلى أن هذا اللقاء الغير متوقع يأتي بعد أيام من لقاء مماثل جمع “طحنون” بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، في محاولة نادرة من أبوظبي للتقارب مع الرئيس التركي.

كما زار “طحنون” كلا من تركيا والأردن ومصر ضمن جولة خلال الشهر الجاري لبحث عدد من قضايا المنطقة.

أنور قرقاش: نطوي صفحة الخلاف

من جانبه علق وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على لقاء طحنون والشيخ تميم بن حمد.

وكتب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي:”بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية.”

وتابع:”نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بايجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك”

وجدير بالذكر أنه منذ إعلان المصالحة الخليجية في قمة العلا السعودية، بيناير الماضي، لم تشهد العلاقات بين أبوظبي والدوحة تسارعا في التقارب، على غرار ما حدث بين السعودية وقطر، وبين الدوحة والقاهرة.

ويعتبر “طحنون هو المسؤول الأول في الإمارات فيما يتعلق بالاستخبارات الوطنية وقضايا السياسة الخارجية الحساسة والمعاملات التجارية الغامضة في البلاد.

وهو أيضا الأخ غير الشقيق لرئيس الدولة الشيخ “خليفة بن زايد”، والأخ الشقيق لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني