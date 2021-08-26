سيرين عبدالنور تثير دهشة متابعيها بفيديو يوثق حملها بالشهر بالثاني!

استعادت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، ذكريات حملها بطفلها الثاني كريستيانو، وذلك بفيديو جديد نشرته عبر (انستجرام).

سيرين عبدالنور: (أي لوك حبيته؟)

وظهرت سيرين عبدالنور بالفيديو الذي تم تصويره قبل 4 سنوات وهي تخضع لجلسة تصوير بفستان برتقالي ضيق، ثم ببنطال جينز وقميص ملون، وكان شعرها قصيراً حينها.

وكشفت سيرين كواليس الفيديو ومعاناتها التي لم تظهر للمشاهد حينها، وعلقت: (هون كنت حامل بكريستيانو بالشهرين وما حدا كان بيعرف وانا حالتي حالي دوخان ولعيان نفس ما تتصورو اديش وكل شوي اقعد احسن ما اوقع ويقلولي شو بك؟ قلهن يمكن جعت، المهم اي لوك حبيتو اكتر؟).

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وما أثار دهشة المتابعين، أن سيرين بالفيديو بدت ببطن مسطح، ولم تظهر عليها أي علامات حمل.

(العيون العسلية)

ومؤخراً، شاركت سيرين جمهورها مقاطع صور وفيديو ظهرت فيها باللوك الذي اعتمدته في مسلسلها الجديد (فرصة عمر).

فنشرت الفنانة اللبنانية فيديو لها من أمام أحد اليخوت بفستان أخضر طويل، وتتمايل وترقص على أغنيتها القديمة (العيون العسلية).

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ونشرت سيرين أيضاً صورة لها وقد غيرت لون شعرها من الأسود إلى الأصفر، وكانت ترتدي جمبسوت أسود محتشم.

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وعلقت: (من اكتر الشخصيات الصعبة يللي لعبتها واكثر وحدة اشتقتلها وناطرة مناطرة تصوير الجزء الثاني من #دور_العمر وانتو شو اكتر شخصية حبيتوني فيها من الشخصيات يللي قدمتها).

وخضعت سيرين عبدالنور في مطلع الشهر الحالي لجلسة تصوير جريئة، ترويجاً للمسلسل.

وظهرت سيرين عبدالنور بالصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، بفستان أسود عاري الصدر والأكتاف، وظهرت بشعر أسود طويل، مع (غرة)، وتجلس على كرسي فخم.

وعلقت سيرين موجهة حديثها لجمهورها: (شو رأيكن لهلق بمخطط شمس مطر؟ ولوين بدها توصل إذا هدفها أكبر من المال؟ للأذكياء فقط).

وسبق أن نشرت سيرين عبدالنور​ مجموعة صور لجلسة تصوير خضعت لها بلوك شخصية شمس مطر في المسلسلها.

سيرين عبدالنور بجامبسوت أبيض

وإعتمدت بالصورة الشعر الأسود أيضاً وقصة شعر فريدة، وإرتدت جامبسوت أبيض مكشوف عن ظهره.

وتدور قصة مسلسل (دور العمر) حول حكاية الممثل فارس نحاس، الذي حقّق نجاحات مبهرة في محاربة الشر وتحقيق العدالة على طريقته، من خلال شخصية أمير الخيالية في أحد المسلسلات التلفزيونية التشويقية الناجحة.

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سيرين تجسد شخصية الجميلة المهووسة

ويلتقي فارس بشمس مطر التي تجسدها سيرين عبدالنور، وهي إمرأة جميلة مهووسة بشخصية أمير، وتشرع معه في تنفيذ مخطط، بهدف تقديم بعض المجرمين ممن يعتقدون أنفسهم فوق القانون إلى العدالة.

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ويتم عرض المسلسل عبر “​شاهد VIP​”، وهو من تأليف ​ناصر فقيه​، إخراج ​سعيد الماروق​، ومن بطولة ​سيرين عبد النور​، ​عادل كرم​ ، ​طلال الجردي​، يارا فارس، ​جان دكاش​، علي الخليل، ريموند عازار، نوال كامل، وبمشاركة ​ كل من غبريال يمين​، أنطوان بلبان، فؤاد يمين، سعيد سرحان وميرنا مكرزل.

فستان سيرين بلا بطانة

وفي سياق آخر، سيرين عبدالنور جدلاً بعد ظهورها مرتديةً فستاناً “بلا بطانة” شبيه بالفستان الذي ارتدته الفنانة المصرية رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018.

ولفت متابعون حينها الى ان الجزء السفلي من فستان سيرين عبدالنور يشبه الى حد ما فستان رانيا يوسف والذي أثار ضجةً واسعة وصلت حدّ محاكمة الفنانة بتهمة الفعل الفاضح والإساءة للمرأة المصرية. قبل التنازل عن التهمة لاحقاً.

وتعمّدت رانيا يوسف استفزاز المتابعين خلال حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الرابعة. عبر ابنتها “نانسي” التي ارتدت الفستان “بلا بطانة” وظهرت به الى جانب والدتها في ختام المهرجان .

وقالت نانسي: أنا ارتدي الفستان اللي عمال قلبان، ومش بتدايق من التعليقات السلبية على ماما لأنها داخلة تعمل عرض بالفستان على السجادة الحمراء”.

وخلال أيام مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت رانيا يوسف بإطلالات جرئية، كانت آخرها ارتداؤها فستاناً كشف عن “سرّتها”. وصدرها بشكل فاضح، الأمر الذي اثار تعليقات غاضبة من المتابعين .

وهاجم بعض المعلقين رانيا يوسف، وقالوا إنّ الأجدر بها أن “تخجل” على نفسها من هكذا ظهور بملابس “مخزية” تكشف مفاتنها. فيما اشار اخرون الى أن تعمدها اثارة الجدل لتصبح “ترند الأخبار”.

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