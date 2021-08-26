غادة عبدالرازق تصدم جمهورها بشكلها بعد الأعمال المنزلية.. شعر منكوش وبدون مكياج!

شاركت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، جمهورها صورة غريبة ظهرت خلالها بمظهر غير مرتب، وبدون مساحيق تجميل.

غادة (منكوشة) بعد الأعمال المنزلية

ونشرت غادة عبدالرازق الصورة عبر حسابها على (انستجرام)، بعد انقطاع دام أشهر عن جمهورها، بسبب انشغالها بواجباتها كزوجة وأم وجدة.

وبدت غادة في الصورة بشعر منكوش ومجعد، وحاجبين غير مرتبين، ولم تضع مساحيق تجميل، بينما ظهرت برموش طويلة بسبب الفلتر الذي استخدمته.

وعلقت غادة على الصورة بالقول: (بقالي كتير مانزلتش صورة يالة واحدة جديده من المنزل بعد القيام بالإعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه).

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الجمهور مصدوم

وعبر الجمهور عن صدمته من شكل غادة الغريب من وجهة نظرهم، وجاء في التعليقات: (معرفتكيش اقسم بالله).

وكتب آخر: (والله بتخوف طالعة).

بينما سخرت متابعة في تعليقها بالقول: (طيب دا عبد الرازق ، فين غادة؟).

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وكتبت أخرى ساخرة أيضاً: (شكلك مخربطة متصورة بلتلفون الارضي).

وعلق آخر: (فوتوشوب بربع جنيه).

رسالة غامضة

وكان آخر ظهور لغادة عبدالرازق عبر (انستجرام)، حين احتفلت بعيد ميلادها في يوليو الماضي،

ونشرت حينها صورتها معقبة: (أود أن أشكر كل من تمنى لي عيد ميلاد سعيد.. شكراً جزيلاً لكم على كل تمنياتكم بعيد ميلادي).

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وفي نفس الشهر، كتبت الفنانة المصرية رسالة غامضة عبر (انستجرام) أيضاً جاء في نصها: (ونستعيذك يا الله من خبثاء النوايا، متصنعي الود).

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كما نشرت الممثلة المصرية صوراً في يونيو الماضي تُظهرها بلوك جديد وتسريحة شعر ناعمة.

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وشبه المتابعون غادة عبدالرازق بالممثلة اللبنانية نادين نجيم، وأكدوا أنهم اعتقدوها هي، بينما ذكر آخرون أنها أقرب إلى الممثلة السورية كندة حنا.

(لحم غزال)

وكان آخر أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل “لحم غزال” والذي عُرض في رمضان 2021، وشاركها البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم.

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والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

غادة عبدالرازق تعود للمسرح

ولم تعلن غادة حتى اللحظة موقفها من موسم الدراما لرمضان 2022، ولكنها أكدت مؤخراً عودتها إلى المسرح بعدما قدمت سابقا 3 مسرحيات فقط وهي (طراقيعو، وحودة كرامة، ودار الأيتام).

وكشفت غادة أنها بصدد التحضير لمسرحية استعراضية موسيقية، سيتم عرضها يومين أسبوعيا فقط نظرا لصعوبة الدور، على أن تبدأ البروفات التحضيرية للمسرحية الأسبوع المقبل، بجلسة عمل مع الشركة المنتجة للاتفاق على اسم المخرج وترشيح نجوم العمل.

وفي سياق آخر، علق الدكتور عصام حجي عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا، على منح غادة عبدالرازق وفنانين آخرين، جائزة مخصصة للبحث العلمي مستنكرا هذا العبث بأسلوب ساخر.

وكانت غادة عبدالرازق، أعلنت في يونيو حصولها على جائزة الأدب والإبداع من الدكتور صديق عفيفي، بصحبة الفنانتان الإعلانية بوسي شلبي والفنانة سوسن بدر، في حفل عقد بقصر البارون.

وعلق عصام حجي على هذا الحدث ساخرا:”مبروك كنت أتمنى الحضور لسور القصر لمشاهدة هذا الاحتفاء المهيب بالعلم.”

مبروك،

كنت اتمنى الحضور لسور القصر لمشاهدة هذا الاحتفاء المهيب بالعلم لكن الوجود في المنفى أعجزني عن تأديت واجبي في مشاركة الجموع في تحية من يسهرون على علو شأن العلم والمعرفة. https://t.co/I6mNXWMHWY — د. عصام حجي (@essamheggy) June 15, 2021

وتابع في تغريدته على حسابه الرسمي في (تويتر):”لكن الوجود في المنفى أعجزني عن تأديت واجبي في مشاركة الجموع في تحية من يسهرون على علو شأن العلم والمعرفة.

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تستحق الأوسكار

هذا وشاركت الإعلامية بوسي شلبي بمقطع فيديو بصحبة سوسن بدر وهي تقول لها: «أحب أبارك لحبيبتي الفنانة سوسن بدر، تستحق الأوسكار».

وعلقت سوسن عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام» على التكريم قائلة: «اتشرفت بتكريمي جائزة الأدب والإبداع من دكتور صديق عفيفى مع أحلى وأطيب صحبة.. النجمة الجميلة غادة عبدالرازق والإعلامية الرائعة بوسي شلبي».

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يذكر أن جائزة الدكتور صديق عفيفي للبحث العلمي والابتكار والأدب، تنطلق حرصًا منه على منه بضرورة الإهتمام بالباحثين ودعمهم وتشجيعهم على استثمار نتائج أبحاثهم، لذا قرر منح تلك الجائزة السنوية.

وذلك انطلاقا من حرص الدولة على تشجيع العلماء والمبتكرين والمبدعين من أبنائها الباحثين والمفكرين وفي اطار دعم البحث العلمي وروح التنافس من أجل مزيد من الارتقاء بمستوي البحث العلمي.

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