فيديو للنجم السعودي المعتزل خالد مسعد يثير ضجة عبر السويشال ميديا .. ما قصته؟!

أثار مقطع فيديو نشره النشطاء المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعب المعتزل خالد مسعد نجم المنتخب الوطني السعودي “النسور”، حالة من التعاطف الكبير والاستياء من المسؤولين الذي تخلوا عنه من أجل مساندته والوقوف بجانبه بسبب تدني وضعه المعيشي.

خالد مسعد وتفاصيل قصته

وخرج الإعلامي السعودي في شبكة “إم بي سي” وليد الفراج، بعد الانتقادات التي وصلت إلى النوادي التي لعب في صفوفها وهما نادي الأهلي والاتحاد السعوديين، وكذلك اتهام الوسط الرياضي بإهمال حالة اللاعب السعودي السابق.

وعلق الفراج على حالة خالد مسعد، قائلاً: ” الصورة ليست بالشكل الذي ترونه، الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود وزير الرياضة السعودي قد شكل فريقيًا خاصًا لمتابعة حالة اللاعب للمرة الرابعة”.

كل الذين صعدوا على أكتاف نجوميته يومًا تخلوا عنه بما فيهم النادي الأهلي الذي ترعرع في أركانه ، والاتحاد الذي مثله ، والمنتخب الذي أسعده ، فرّج الله همّك يا كابتن ورزقك وأزال فقرك وعوّضك من خير الدنيا ونعيم الآخرة .#خالد_مسعد pic.twitter.com/SQY97wxWNb — علي الزهراني (@Ali1alzhrani) August 24, 2021

وأردف، ” اللاعب خالد مسعد يعاني من حالة صحية، وقد وصلت إلى المستشار تركي آل الشيخ في عام 2019، وقام آنذاك مبلغًا كبيرًا للاعب”.

وتابع ، ” ثم بعدها في شهر سبتمبر عام 2020 عرضت مقاطع للاعب ووصلت إلى الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود وعرف أن خالد مسعد وأسرته يعيشون أوضاعًا صعبًا”.

خالد مسعد والوضع الصحي

واستكمل، ” وزارة الرياضة شكلت بالتنسيق مع مشفى متخصص في جدة، وخصصت للاعب مكانًا، لكن اللاعب لم يستجيب بالرغم من ضغوط الأهل والأصدقاء، وبعدها تم التنسيق مع جهة حكومية للمساعدة في الوصول إلى اللاعب وتم إدخاله في قسم خاص داخل المشفى لضمان خصوصيته”.

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وأضح فراج، ” أجريت العديد من الفحوصات وتمت كتابة تقرير له وعمل علاج مكثف في سبتمبر عام 2020، وفي نهاية العام الماضي كتب الأطباء تقريرًا لوزارة الرياضة أن اللاعب قد تعافى وأنه أصبح في وضع أفضل وأنه من المناسب خروجه لمنزله”.

#وليد_الفراج يوضح الصورة الكاملة في حالة اللاعب المعتزل #خالد_مسعد : وزير الرياضة قام بتشكيل لجنة لحالة النجم المعتزل للمرة الرابعة وتلقى مساعدة مالية من المستشار تركي ال الشيخ لكنه يرفض العلاج .. خالد مسعد لم يُترك وتم دعمه أكثر من مرة.. ادعوا له بالشفاء#أكشن_مع_وليد#شاهد pic.twitter.com/g2XvPMguoN — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 25, 2021

وختم، ” اللاعب خرج من المشفى ورجع يمارس حياته الطبيعية، وكان حالته طبيعية، وتابعت وزارة الرياضة حالة اللاعب حتى فترة قريبة، وقدمت الدعم المادي لعائلته، لكن مع الأسف رجع اللاعب بالمظهر الذي ترونه الآن”.

مسيرته الكروية قبل الاعتزال

وبدأ مسيرته مع فريق الأهلي السعودي في صفوف الناشئين، وصولاً إلى صعوده إلى الدرجة الأولى في عام 1986 وحتى عام 2000، حيث شارك معه في تلك السنوات الطويلة في 387 وتمكن من تسجيل 139 هدفًا.

وقد انتقل بعدها إلى غريمه التقليدي نادي اتحاد جدة السعودي في عام 2000 بقرار أثار حالة من الجدل بعد تلك السنوات الطويلة التي عاشها داخل ناديه السابق الأهلي، لكنه لعب مع الاتحاد مباريات قليلة وساهم في تحقيق الدوري السعودي معهم، لينقطع عن اللعب ثم بعدها قرار الاستبعاد والاعتزال الذي لم تتضح أسبابه في عام 2003.

تم بحمد الله التواصل مع الجمعية الخيرية لرعاية الرياضيين بمنطقة مكه المكرمة.

والتواصل مع الاستاذ نصار الظاهري رئيس مجلس الادارة .

وافدتة بإنه تم تحويل المبلغ لحساب الجمعية الرسمي.

لصالح الكابتن خالد مسعد وأسرته الكريمة.

ليتم التصرف بها حسب مايقتضيه الأمر . pic.twitter.com/yjwq2zDhgJ — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) August 25, 2021

وعلى صعيد الألقاب فقد توج بلقب أفضل لاعب عربي في عام 1992م، وهداف المنتخب الوطني السعودي في 1998م، ومساهمته مع نادي الأهلي كأس ولي العهد 1997، وكأس الأمير فيصل عام 2000.

ومع فريق الاتحاد فقد حقق لقب الدوري السعودي خلال موسم 2000-2001، وكأس السوبر السعودي، وشارك مع المنتخب السعودي خلال الفترة ما بين 1994-1998 مسجلاً أكثر من 30 هدفًا.

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