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النجم السعودي خالد مسعد والضجة عبر السويشال ميديا

فيديو للنجم السعودي المعتزل خالد مسعد يثير ضجة عبر السويشال ميديا .. ما قصته؟!

في كتب فارس أبو شيحة

أثار مقطع فيديو نشره النشطاء المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعب المعتزل خالد مسعد نجم المنتخب الوطني السعودي “النسور”، حالة من التعاطف الكبير والاستياء من المسؤولين الذي تخلوا عنه من أجل مساندته والوقوف بجانبه بسبب تدني وضعه المعيشي.

خالد مسعد وتفاصيل قصته

وخرج الإعلامي السعودي في شبكة “إم بي سي” وليد الفراج، بعد الانتقادات التي وصلت إلى النوادي التي لعب في صفوفها وهما نادي الأهلي والاتحاد السعوديين، وكذلك اتهام الوسط الرياضي بإهمال حالة اللاعب السعودي السابق.

وعلق الفراج على حالة خالد مسعد، قائلاً: ” الصورة ليست بالشكل الذي ترونه، الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود وزير الرياضة السعودي قد شكل فريقيًا خاصًا لمتابعة حالة اللاعب للمرة الرابعة”.

وأردف، ” اللاعب خالد مسعد يعاني من حالة صحية، وقد وصلت إلى المستشار تركي آل الشيخ في عام 2019، وقام آنذاك مبلغًا كبيرًا للاعب”.

وتابع ، ” ثم بعدها في شهر سبتمبر عام 2020 عرضت مقاطع للاعب ووصلت إلى الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود وعرف أن خالد مسعد وأسرته يعيشون أوضاعًا صعبًا”.

خالد مسعد والوضع الصحي

واستكمل، ” وزارة الرياضة شكلت بالتنسيق مع مشفى متخصص في جدة، وخصصت للاعب مكانًا، لكن اللاعب لم يستجيب بالرغم من ضغوط الأهل والأصدقاء، وبعدها تم التنسيق مع جهة حكومية للمساعدة في الوصول إلى اللاعب وتم إدخاله في قسم خاص داخل المشفى لضمان خصوصيته”.

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وأضح فراج، ” أجريت العديد من الفحوصات وتمت كتابة تقرير له وعمل علاج مكثف في سبتمبر عام 2020، وفي نهاية العام الماضي كتب الأطباء تقريرًا لوزارة الرياضة أن اللاعب قد تعافى وأنه أصبح في وضع أفضل وأنه من المناسب خروجه لمنزله”.

وختم، ” اللاعب خرج من المشفى ورجع يمارس حياته الطبيعية، وكان حالته طبيعية، وتابعت وزارة الرياضة حالة اللاعب حتى فترة قريبة، وقدمت الدعم المادي لعائلته، لكن مع الأسف رجع اللاعب بالمظهر الذي ترونه الآن”.

مسيرته الكروية قبل الاعتزال

وبدأ مسيرته مع فريق الأهلي السعودي في صفوف الناشئين، وصولاً إلى صعوده إلى الدرجة الأولى في عام 1986 وحتى عام 2000، حيث شارك معه في تلك السنوات الطويلة في 387 وتمكن من تسجيل 139 هدفًا.

وقد انتقل بعدها إلى غريمه التقليدي نادي اتحاد جدة السعودي في عام 2000 بقرار أثار حالة من الجدل بعد تلك السنوات الطويلة التي عاشها داخل ناديه السابق الأهلي، لكنه لعب مع الاتحاد مباريات قليلة وساهم في تحقيق الدوري السعودي معهم، لينقطع عن اللعب ثم بعدها قرار الاستبعاد والاعتزال الذي لم تتضح أسبابه في عام 2003.

وعلى صعيد الألقاب فقد توج بلقب أفضل لاعب عربي في عام 1992م، وهداف المنتخب الوطني السعودي في 1998م، ومساهمته مع نادي الأهلي كأس ولي العهد 1997، وكأس الأمير فيصل عام 2000.

ومع فريق الاتحاد فقد حقق لقب الدوري السعودي خلال موسم 2000-2001، وكأس السوبر السعودي، وشارك مع المنتخب السعودي خلال الفترة ما بين 1994-1998 مسجلاً أكثر من 30 هدفًا.

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