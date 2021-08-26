مواجهات من العيار الثقيل .. نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

أسفرت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا لمنافسات المجموعات، التي أقامها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” مساء اليوم الخميس في العاصمة التركية “إسطنبول” عن مواجهات قوية وصعبة بين المشاركين خلال الموسم الجديد 2021-2022.

مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا

وحضر مراسم نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” السلوفاكي ألكسندر تشيفرين.

والعديد من الشخصيات الرياضية الهامة، وممثلي تلك الأندية المشاركة في تلك المسابقة من أبرزهم رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي والألماني أوليفر كان وغيرهم.

All set for the 2021/22 season! 🤩 Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

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نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا لمنافسات دور المجموعات

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبزيغ الألماني.

المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد الإسباني، ليفربول الإنجليزي، بورتو البرتغالي.

المجموعة الثالثة: بوروسيا دورتموند الألماني، سبورتينغ لشبونة البرتغالي، أياكس الهولندي.

المجموعة الرابعة: ريال مدريد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، شاختيور الأوكراني.

المجموعة الخامسة: برشلونة الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة السابعة: إشبيلية الإسباني، ليل الفرنسي، سالزبورغ الإيطالي.

المجموعة الثامنة: يوفنتوس الإيطالي، تشيلسي الإنجليزي، زينيت بطرسبورغ الروسي.

Who will top Group A? 🤔#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

وفيما يلي جاء تصنيف دوري ال 23 لمنافسات قرعة دوري أبطال أوروبا للمجموعات على النحو الآتي:

المستوى الأول: أتلتيكو مدريد، بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي، إنتر ميلان، سبورتينغ لشبونة، فياريال، تشيلسي.

المستوي الثاني: برشلونة، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، إشبيلية، بوروسيا دورتموند.

المستوى الثالث: بورتو، أياكس، أتالانتا، لايبريغ، شاختيور، ريد بول سالزبورغ، زينيت بطرسبورغ، بنفيكا.

المستوى الرابع: بشكتاش، بروج، الميلان، مالمو، فولفسبورغ، شيريف، يانغ بويز، دينامو كييف.

Group A: Man City – PSG

Group B: Atletic Madrid – Liverpool

Group C: Sporting – BVB

Group D: Inter – Real Madrid

Group E: FC Bayern – Barcelona

Group F: Villarreal – Man United

Group G: Lille – Sevilla

Group H: Chelsea – Juventus#UCLdraw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021

وستنطلق جولات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وحتى الثامن من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

بينما ستقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب “استاد سان بطرسبرج” في دولة روسيا في ال28 من شهر مايو/ أيار العام المقبل.

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