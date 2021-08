مواجهات من العيار الثقيل .. نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

أسفرت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا لمنافسات المجموعات، التي أقامها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” مساء اليوم الخميس في العاصمة التركية “إسطنبول” عن مواجهات قوية وصعبة بين المشاركين خلال الموسم الجديد 2021-2022.

وحضر مراسم نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” السلوفاكي ألكسندر تشيفرين.

والعديد من الشخصيات الرياضية الهامة، وممثلي تلك الأندية المشاركة في تلك المسابقة من أبرزهم رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي والألماني أوليفر كان وغيرهم.

