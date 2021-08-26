هدى حمدان تستفز الأردنيين بهذا الفيديو ورسالة لشيلاء سبت (شاهد)

أثارت الفنانة الأردنية هدى حمدان، موجة جدل جديدة بين متابعيها بعد نشرها مقطعا مصورا استعرضت فيه سيارتها الجديدة باهظة الثمن.

هدى حمدان نشرت على حسابها الرسمي بانستغرام، مقطع فيديو وثّقت خلاله لحظة حصولها على السيارة، التي يتخطّى سعرها المليون و200 ألف درهم إماراتي، أي ما يفوق الـ 325 ألف دولار أميركي وهي من نوع “بنتلي بنتايغا”.

View this post on Instagram A post shared by 𝙷𝚞𝚍𝚊 𝙷𝚊𝚖𝚍𝚊𝚗 ﮼هدى﮼حمدان (@huda7amdan)

وعلّقت هدى على المقطع قائلةً: “شكراً شركة (ثري إكس) للسياحة والسفر على البنتلي تينن ما شاء الله”.

هدى حمدان وشيلاء سبت

وأضافت في رسالة مداعبة لشيلاء سبت: “شيلاء سبت اذا انتِ جتك “رولز رويس” فأنا جتني “بنتلي بنتايغا” ورح اسمحلك تركبي جنبي وآخدك فيها كم لفّة”.

اقرأ أيضاً: زواج شيلاء سبت من المطرب فؤاد عبدالواحد يصدم جمهورهما

وجاء تعليق هدى حمدان هذا بعد تلقي الفنانة شيلاء سبت، بمناسبة يوم ميلادها هدية باهظة الثمن أيضاً عبارة عن سيارة “رولز رويس”، ويبلغ سعرها نحو 4 ملايين ونصف المليون دولار أميركي.

من هي هدى حمدان؟

ويشار إلى أن هدى حمدان​ إعلامية وممثلة أردنية، بداياتها كمذيعة كانت مع التلفزيون الأردني، من خلال برنامج “الهوا هوايا”.

كما قدّمت العديد من البرامج، أهمها “لينك” و”الأسرة العصرية” و”الصيف والناس”.

واستطاعت أيضاً أن تصبح من أبرز نجمات الدراما التلفزيونية في ​الخليج​، من خلال مشاركتها في بطولة العديد من المسلسلات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك