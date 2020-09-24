صائب عريقات
صائب عريقات
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“تبا لأموال السعودية”.. “شاهد” جمال ريان يهاجم صائب عريقات بعد “وصلة غزل” للأخير في ولي العهد السعودي 

كتب وطن
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انفجر الإعلامي الفلسطيني في قناة ” في وجه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور ، بعد قيام الأخير بإرسال التهاني للمملكة العربية ، بمناسبة عيدها الوطني التسعين غير مبال بهرولة ولي العهد ابن سلمان للتطبيع وإرضاء نتنياهو.

 

وقال “ريان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) بعد أن قام بمشاركة كلمة عريقات، ما نصّه: “طفح الكيل يا دكتور ، السعودية ظلمت ، فإلى متى نستمر في مدح الظالم ، وجلد الذات”

 

وتابع مهاجما النظام السعودي:”تبا لأموال السعودية، فهي لا تساوي قطرة دم شهيد سقط في فلسطين دفاعا عن شرف وكرامة وعروبة”.

 

وكان “عريقات” قال خلال كلمته التي شاركها ريان مهنئا القيادة السعودية باليوم الوطني: “تسعون عاماً من الإنجاز والتقدم، والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية، أود بهذه الذكرى وهذه المناسبة الكبيرة، أن أتوجه لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز والأمير والحكومة السعودية، والشعب السعودي الشقيق، بالتهنئة بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، أعاده الله علينا وقد تحققت آمالنا بتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ونثمن مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية وتجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع موقف جمال ريان بالتأييد، معتبرين بأنه فعلاً فاض الكيل تجاه المملكة ومواقفها، وأنه لا يجب الصمت تجاه الموقف السعودي المخزي، حيث يظهر للأعمى أن السعودية بقيادة حاكمها الفعلي محمد بن سلمان تسير على طريق بعد والبحرين.

 

 

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال في وقت سابق بأن المملكة العربية السعودية وملكها وولي عهدها، جاهزون من أجل التطبيع مع الكيان، وأنهم ذو أفكار متعاونة وقابلة للتعاون مستقبلاً في ملف التطبيع بعد الإمارات والبحرين، واللتان وقعتا اتفاقية التطبيع النهائي مع الكيان الإسرائيلي في 15 سبتمبر/أيلول الحالي، في خطوة مثلت خيانة تاريخية للشعب الفلسطيني وقضيته، بحسب ما علقت القيادة الفلسطينية على الأمر.

 

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