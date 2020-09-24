“قلوبنا مع السودان”.. “شاهد” إسرائيل تشحذ همة “الزول” البرهان بجميلات تل أبيب “لخلع سرواله سريعا” 

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” بتويتر والتي تدار من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة عبر حسابها بتويتر، بعثت فيها برسالة تضامن مع الشعب السوداني تجاه المأساة التي حلت به جراء السيول والفيضانات الأخيرة، فيما اعتبره ناشطون تمهيدا من إسرائيل لما هو قادم من تطبيع للعلاقات بين الكيان والسودان.

وقالت الصفحة الإسرائيلية الرسمية خلال تغريدتها التي أثارت موجة من الجدل ورصدتها “وطن”: “قلوبنا مع السودان”.. الشعب الإسرائيلي يتعاطف مع الشعب السوداني حيال المأساة التي حلت بالسودان من سيول وفيضانات وأفضت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.”

"قلوبنا مع السودان".. الشعب الإسرائيلي يتعاطف مع الشعب السوداني حيال المأساة التي حلت بالسودان من سيول وفيضانات وأفضت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات. إليكم سلاماً وأماناً أهل #السودان في هذه الأوقات العصيبة ???????????????? pic.twitter.com/PnmoRumd06 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 24, 2020

وتابعت في التغريدة التي أرفقتها بصورة لفتاتين إسرائيليتين تحملان لافتة التضامن:”إليكم سلاماً وأماناً أهل #السودان في هذه الأوقات العصيبة”

وتسببت تغريدة الصفحة الإسرائيلية بموجة من ردود الأفعال الغاضبة، فيما اتخذ آخرون من التغريدة مادة للسخرية والتندر، ومنهم أيضا من أخذ بتوجيه الانتقادات الحادة للبرهان وللتوجه الجديد لدى السودان بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

و هل قلوبكم قلوب عطف و رحمة ، قلوب مملوءة بالخداع و النفاق و لقد اخبرنا الله بمكائدكم فلا تحاولون اللعب على عاطفة المسلمين ، فنحن لسنا الامارات او البحرين — محمد عبد المؤمن (@RqukxDBwTRxl81i) September 24, 2020

وعلق أحد النشطاء قائلا قائلاً: ” طبعا قلوبكم صماء كالحجارة تتكسر عليها السيول التي أغرقت السودان لاتجاملون، وتظهرون العطف.. السودان سيهرول للتطبيع معكم قريبا الأمر محسوم فقد صدرت إليه الأوامر”.

وكانت كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا في 15 سبتمبر الجاري اتفاقية تطبيع نهائي مع الكيان الإسرائيلي وبرعاية أمريكية، في قلب البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، في خطوة مثلت خيانة تاريخية للقضية الفلسطينية وشعبها بحسب ما قالت القيادة الرسمية للشعب الفلسطيني.

وبحسب مصادر عديدة فإن السودان تطمح لتطبيع العلاقة مع الكيان الإسرائيلي، طمعاً في تقديم الدعم الدولي لها ورفعها من قوائم الإرهاب الأمريكية.

ويشار إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أنهى أمس مباحثات في أبو ظبي مع وفد أميركي استغرقت 3 أيام، ومن المقرر بحث مخرجاتها في الخرطوم، في وقت تحدثت فيه مصادر إسرائيلية عن اتفاق تطبيع قريب.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) إن البرهان بحث مع الوفد الأميركي رفع السودان من قائمة الإرهاب، ودور الخرطوم في تحقيق السلام العربي الإسرائيلي.

وأوضحت الوكالة أن المحادثات بحثت عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفقا لرؤية حل الدولتين، والدور الذي ينتظر أن يلعبه السودان في سبيل تحقيق هذا السلام.

ومن جهة أخرى، ذكرت القناة “13” الإسرائيلية، نقلا عن مصادر سودانية، أن نتائج المحادثات بين السودان والوفد الأميركي في أبو ظبي كانت “إيجابية للغاية”، وأن هناك فرصة كبيرة “في القريب العاجل” لإعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبحسب المصادر، فإن الاتفاق المستقبلي يعتمد على امتثال الولايات المتحدة لمطالب السودان، والتي تشمل بشكل أساسي مساعدة اقتصادية مكثفة، وإزالتها من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

وفي وقت سابق، نقل موقع واللا الإخباري الإسرائيلي عن مسؤولين سودانيين أن مباحثات أبو ظبي ستتطرق إلى مسألة التطبيع، لكن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح نفى ذلك.

ونقل الموقع نفسه مساء الأربعاء عن مصادر مطلعة أن الوفد السوداني طلب الحصول على 3 مليارات دولار على الأقل كمساعدات أميركية، ومساعدات أخرى مستقبلا، مقابل التطبيع مع إسرائيل.

وأضافت المصادر أن الوفد الأميركي وافق مبدئيا على منح المساعدات ولكن ليس بالقدر الذي يطلبه السودانيون.

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