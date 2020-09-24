هل يلحق السيسي بـ مبارك؟.. مظاهرات “الغلابة” في مصر تشهد تطورا خطيرا و”جمعة الغضب” تُربك النظام

لا تزال رقعة التظاهرات المطالبة برحيل رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تتسع كل يوم، بعد استمرارها لأكثر من 5 أيام متتالية، بشكل فاجأ النظام المصري، وشجع النشطاء والمعارضين المصريين لإطلاق “جمعة غضب”.

وفي هذا السياق دشن المغردون وسماً بعنوان “#جمعة_الغضب_25سبتمبر”، أطلقوا به مئات التغريدات عبر مواقع التواصل، داعين الجماهير المصرية لضرورة المشاركة والتفاعل مع المظاهرة، والاستمرار بالمحاولة حتى الوصول إلى الهدف والغاية الكبيرين بإسقاط النظام المصري القائم وإعطاء الشعب المصري حقه في تقرير مصيره بانتخابات نزيهة وديمقراطية.

#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر

مشهد عالمي للفنان نور الشريف وهو بيتكلم عن الإزالات

الأرض أرضنا ومحدش يقدر يطردنا منها pic.twitter.com/SU34PsN5rl — Abdosabry Official (@AbdosabryO) September 23, 2020

#جمعه_الغضب_25_سبتمبر #سوايسه_رجاله #السويس #ارحل_يا_سيسي #السيسي_عدو_الله السويس نازله يا رجاله العشاء بأذن الله ريتويت لكل راجل سويسي خليه يعرف ان في ثورة بعد العشا و السوايسه كلها تنتظر المكان بعد العشا ريتويت لكل راجل جدع من السويس او مش من السويس ريتويت النصر ⁦✌️⁩⁦ — ابن مصر????❤ (@00ppll99ookk) September 24, 2020

هل. تعلم(. يابلحة). إن الجيل اللى خرج على مبارك كان جيل( الفيسبوك) انما الجيل دة جيل (بابجى يعنى حرب شوارع) ياغبى #جمعه_الغضب_25_سبتمبر pic.twitter.com/zYoXbB82cM — النهايه قربت اووووى (@AliAlzeebk2020) September 24, 2020

وحول الوسم أيضاً غرد أحد النشطاء قائلاً: “أنت يا بو جلابية صبرت كثير ضحكوا منك وعليك وقلبك كبير هدموا بيتك وعطشوا زرعك وقالوا فقير سجن وتعذيب واما تتكلم يقولوا حقير يا بو جلابية ذي الوقت بإيدك المصير قول بأعلى صوتك أنا مصري وعايز التغيير”.

وكتب آخر منتقدا دفاع حزب النور السلفي عن نظام السيسي وشيطنته للتظاهرات: “حزب النور: نرفض التخريب والفوضى ونحذر من التظاهر ضد #السيسى ومحمد علي عميل ينفذ مخططات خارجية عندما تتحدث العاهرة عن الشرف وعندما يتحدث العلوج لا ينطقون إلا خزياً وعار #جمعة_الغضب_٢٥سبتمبر”

حزب النور: نرفض التخريب والفوضى ونحذر من التظاهر ضد #السيسى ومحمد علي عميل ينفذ مخططات خارجية

عندما تتحدث العاهرة عن الشرف وعندما يتحدث العلوج لا ينطقون إلا خزياً وعار#جمعة_الغضب_٢٥سبتمبر — tarek abosherafa (@tareksherafa1) September 24, 2020

ووجه مغرد آخر نصيحة للشعب المصري قال فيها: “صيحة للإخوة المصريين لا تتراجعوا مهما فعلوا فهذه فرصة ذهبية وأنتم لها و استمروا بعد الجمعة حتى تسقطوا العميل و أخرجوا أسودكم من سجون العار، الأمة تعلق آمالها عليكم “و ما النصر إلا من عند الله”. #جمعة_الغضب_٢٥سبتمبر #السيسي_عدو_الله”.

نصيحة للإخوة المصريين لا تتراجعوا مهما فعلوا فهذه فرصة ذهبية وأنتم لها و استمروا بعد الجمعة حتى تسقطوا العميل و أخرجوا أسودكم من سجون العار، الأمة تعلق آمالها عليكم "و ما النصر إلا من عند الله". #جمعة_الغضب_٢٥سبتمبر #السيسي_عدو_الله — Unes Sibari (@SibariUnes) September 24, 2020

وكان المصريون قد اعتادوا على مصطلح “جمعة الغضب” منذ ثورة 25 يناير عام 2011، حيث كان يوم الجمعة 28 يناير، قد شهد أكبر مظاهرات ومواجهات مع قوات الأمن، نجح فيها المتظاهرون باقتحام ميدان التحرير وأجبروا الشرطة على الانسحاب.

الأمر الذي دفع الجيش للتحرك وأخذ زمام الأمور، ليفضي الأمر بعدها بتنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بعد أكثر من 30 عاماً من حكم البلاد.

وتشهد مصر حالياً حراكاً شعبياً متصاعداً عبر مواقع التواصل للمطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي واحتجاجاً على انهيار الأوضاع المعيشية وتراجع الدور المصري على عديد من المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وانعدام حقوق الإنسان.

وسبق أن دعا المقاول المعارض محمد علي إلى تنظيم تظاهرات بمناسبة ذكرى احتجاجات 20 سبتمبر/ أيلول 2019، قبل أن يعود ويطالب الشعب بالاستمرار في احتجاجات يومية ضد النظام السياسي بالبلاد.

وتباينت وسائل الإعلام في تقدير حجم وانتشار التظاهرات.

وكان متظاهرون من أهالي قرية الكداية (مركز أطفيح) قد حطموا، السبت الماضي، سيارتين لقوات الشرطة المصرية في إطار مظاهرات انطلقت ضد النظام الحاكم، استجابة لدعوة أطلقها محمد علي (المقيم حاليًا في إسبانيا).

وفضت قوات الأمن المصرية تظاهرات “الكداية”، وهاجم الأمن المصري القرية وأطلق الأعيرة النارية والغاز لتفريق المتظاهرين.

واستولى أهالي قرية “أبو رجوان” (مركز البدرشين، الجيزة)، مساء الإثنين، على مدرعة شرطة أثناء محاولة الأخيرة فض مظاهرتهم ضد السيسي بالقوة، وأشعل المحتجون النار في المدرعة بعد اعتداء قوات الأمن عليهم لتفرقتهم بالقوة وفض المظاهرة.

وشهدت محافظة الفيوم خروج العشرات، الإثنين الماضي، مطالبين برحيل السيسي عن الحكم، مرددين هتافات منها “السيسي عدو الله”.

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