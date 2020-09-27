بعيدا عن مقاطع الرقص والتحرش التي طفت على السطح.. “شاهد” ما فعلته سعودية على الطريق يقسم السعوديين

انقسم سعوديون على مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض لتصرف فتاة سعودية كانت تقود سيارتها على أحد الطرق السريعة بالممكلة.

وأظهر المقطع الذي رصدته (وطن) امرأة سعودية ركنت سيارتها على جانب طريق دائري سريع في المملكة من أجل تأدية فرض الصلاة.

وظهرت المرأة في الفيديو وقد تلفحت بملابس سوداء غطت جسدها كله، وركنت سيارتها، تاركة مساحة بينها وبين الرصيف لتتمكن من الوقوف بأمان.

وأثار المقطع ردود فعل متباينة فبعض المغردين انتقد تصرف المرأة التي قد تكون سببًا أو تعرضها لحادث خطير فيما أشاد الكثيرون بسلوكها القويم، ورغبتها في الحفاظ على الفروض، وأداء الصلاة في مواعيدها.

وبينما دعمها الكثيرون طالب آخرون بتوقيع العقوبة والغرامة عليها لتعطيل طريق سريع، وتعريض المسافرين لخطر محتمل.

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