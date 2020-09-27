“شاهد” كويتيون يلقنون وافداً هندياً درساً لن ينساه بعد فعلته الشنيعة بـ”القرآن الكريم”!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد مشاجرة عنيفة في أحد شوارع الكويت، بين مواطنين ووافد هندي، بسبب تدنيس الأخير القرآن الكريم.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، أربعة شباب كويتيون ينهالون بالضرب على الوافد الهندي، لدرجة أن أثوابهم البيضاء تلطخت بدمائه، بينما يصرخ :”أنا مافي سوي بابا، أنا مافي سويه”، بينما يُسمع صوت هندي آخر يشرح ماحدث قائلاً: “هو شيل قرآن حطه هنا”.

فيديو متداول لشباب كويتيين يضربون هندي يقال بأنه دعس على القرآن الكريم .. شرايكم هل تصرفهم صحيح؟ pic.twitter.com/IO36sTpyCD — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 26, 2020

وأثارت الحادثة جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مابين مؤيدين لتصرف الشباب الكويتي، ومابين مُعارضين لاستخدام العنف، ورأوا أن القانون هو الذي يُحاسب الوافد الهندي على فعلته وليس هم.

ضد العنف … بكل أشكاله .. لكن تسلم يديهم وبيض الله وجيهم … منذ ١٤٠٠ سنه هل يوجد مسلم عبث بهذه التوراة والإنجيل أو أحرقهما أو قال أنها مصدر ضلال وإرهاب …. !! العجيب أن كل مافي القرآن يأمران ب الأحسان لكل شيء ف الوجود !! https://t.co/X4PiA9wl2i — سليم حمدان (@Bty3CWPAwYCqocB) September 26, 2020

تصرف همجي ومايمثل ديننا قهروني والله https://t.co/qbfxeVG7jJ — 🍍 (@draaaksa) September 26, 2020

موقف مستفز ويحرك غيرة كل مسلم ان صح الخبر

لكن فعلهم في دولة يحكمها القانون فعل خاطئ

القانون يكفل ويحفظ للفرد وللمسلم حقوقه

ومثل هالأفعال أن صحت سيتاعمل معها القانون بكل حزم وقوة

والعقاب في القانون ليس من حقك بل هو من حق السلطة https://t.co/EWqKkEfdiN — نؤطه (@dot7777h) September 26, 2020

الكوايته يضربو هندي وقبله مصري وقريبا سوري وا وا وا الكويت بلد عنصري بدون حججهم الواهنه دي ولازم يكون في قانون دولي يحاسب الدول العنصريه الي زي كدا https://t.co/sN3um0q7QM — Ҝ丨ㄒҜᗩㄒ🍫 (@tevld) September 26, 2020

والله مالوم احد يوم مايدخل الدين اذا هذا تعاملهم الوحشي .. الاسلام دين رفق ومحبة انتم كذا تكرهونهم فيه ياحيوانات https://t.co/2iPY4ddEEI — منشني خربان (@MuSal_) September 26, 2020

لكم دينكم ولي دين يعبدون الشمس وبقر وكل الديانات الغريبهم عندهم ولا قلنا لهم شي ونحترم دينهم

يعتدي على دينا يستاهل ماجاه https://t.co/MkEhK1tWH7 — محمد البركي🇸🇦 (@Mohamme28379852) September 26, 2020

واذا داس على القرآن!

الحين لو تسأل اي واحد فيهم شنو معنى (الصمد)

تتقلب عيونه

ويفتح فمه

تقول تمساح

مسوي غِيرة على الدّين يعني؟

تقدر تمسكه

وتروح وياه للمخفر،

ليش اسلوب العصملية

والدم والاجرام؟

هذا ترى مو ديننا

والكويت فيها نظام.

تتفقون وياي والا لا؟

ردوا باحترام

والا توطّيت ببطونكم https://t.co/nc33xkzNVV — ولد نويّر (@ZKSA966) September 26, 2020

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية على الفيديو المتداول حتى الآن.