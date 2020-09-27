وافد هندي
وافد هندي
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“شاهد” كويتيون يلقنون وافداً هندياً درساً لن ينساه بعد فعلته الشنيعة بـ”القرآن الكريم”!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد مشاجرة عنيفة في أحد شوارع ، بين مواطنين ووافد هندي، بسبب تدنيس الأخير .

 

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، أربعة شباب ينهالون بالضرب على الوافد الهندي، لدرجة أن أثوابهم البيضاء تلطخت بدمائه، بينما يصرخ :”أنا مافي سوي بابا، أنا مافي سويه”، بينما يُسمع صوت هندي آخر يشرح ماحدث قائلاً: “هو شيل قرآن حطه هنا”.

 

وأثارت الحادثة جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مابين مؤيدين لتصرف الشباب الكويتي، ومابين مُعارضين لاستخدام العنف، ورأوا أن القانون هو الذي يُحاسب الوافد الهندي على فعلته وليس هم.

 

 

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية على الفيديو المتداول حتى الآن.

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