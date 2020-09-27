في دبي.. لقاء جنسي “للمتعة الحرام” يتسبب في نهاية مأساوية لفتاة وما حدث صادم!

قالت وسائل إعلام إماراتية إن مدينة دبي، شهدت نهاية مأساوية لفتاة خلال موعد لممارسة الرذيلة مع شاب آسيوي بحسب ما أفادت مصادر أمنية مطلعة على تفاصيل التحقيقات.

والبداية كانت بورود بلاغ إلى مقر قيادة شرطة دبي عن وفاة امرأة آسيوية في بناية بمنطقة المدينة العالمية فانتقلت دورية إلى مكان الحادث، واشتبهوا في وجود شبهة جنائية وراء وفاتها إذ شوهد سلك كهربائي حول عنقها، وأفاد الطبيب الشرعي بأنها تعرضت للقتل.

وأضاف المصدر أن الشرطة تمكنت من تحديد هوية المتهم وهو عامل بناء آسيوي والقبض عليه خلال ساعات من الجريمة في مقر عمله، واعترف بأنه قتلها.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه تعرف على المجني عليها في أحد مراكز التدليك بمنطقة المدينة العالمية، وعرض عليها ممارسة الجنس مقابل 100 درهم ووافقت على ذلك.

وأضاف أنه وبعد استغراقهما فترة من الوقت معًا فشل خلالها في التعامل معها، وطلب منها رد النقود التي دفعها لأنه لم يفلح في مهمته، لكنها رفضت، وهددته بإبلاغ الأمن أنه يحاول اغتصابها.

وأضاف أنه طلب منها الاستلقاء لتدليكها وما أن فعلت ذلك حتى جثم عليها ولف غترة “الشماغ” على رقبتها وشده من طرفيه بقوة، ثم تناول سلكًا كهربائيًا ولفه على رقبتها وخنقها حتى ماتت وسرق خاتمًا ذهبيًا من إصبعها، وشاهد جهازًا إلكترونيًا اعتقد أنه تسجيل كاميرات المراقبة فأتلفه، ثم غادر المكان وعاد إلى مقر سكنه ولم يخبر أحداً بما حدث.

وأحالت النيابة العامة في دبي المتهم إلى محكمة الجنايات والتي باشرت محاكمته بتهمة قتل امرأة عمدًا.

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