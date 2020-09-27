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“مغتصب الدمام” يشعل ضجة .. سعودي يغتصب فتاة “بعنف” والضحية تنشر الصور!

كتب وطن
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اتهمت فتاة سعودية عبر تويتر شاباً باغتصابها وشهرت بصوره ومكان سكنه.

وقالت في تغريدات إنها اشتكت على الشاب لدى الشرطة لكنها لم تجد تجاوباً معاه.

وقالت المشتكية إن الشاب “عبدالله الدوسري” حاول اغتصابها مستخدماً أسلوب العنف لإشباع رغباته.

وذكرت أنها حاولت الهرب منه لكنها لم تنجح في ذلك، وأخذ أغراضها .

وعبر هاشتاغ (#عبدالله_الدوسري_مغتصب_) شكك مغرّدون في الاتهامات التي أوردها الحساب المنسوب للفتاة .

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