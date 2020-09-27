“مغتصب الدمام” يشعل ضجة .. سعودي يغتصب فتاة “بعنف” والضحية تنشر الصور!

اتهمت فتاة سعودية عبر تويتر شاباً باغتصابها وشهرت بصوره ومكان سكنه.

وقالت في تغريدات إنها اشتكت على الشاب لدى الشرطة لكنها لم تجد تجاوباً معاه.

#عبدالله_الدوسري_مغتصب_الدمام

يصعد بسبب تغريدة لانثى تتهم المذكور بالتحرش بها، وتنشر صورته، ثم تحذف تغريدتها، وتدعي انها ذهبت للشرطة ولم تجد تجاوب، وبدون أن تحكي قصتها، أو توضح كيفية التحرش بها، والمكان، وهو ما يشكك في روايتها. pic.twitter.com/C5wxOPXAkd — وش سالفة الهاشتاق؟ (@gogo63311) September 26, 2020

وقالت المشتكية إن الشاب “عبدالله الدوسري” حاول اغتصابها مستخدماً أسلوب العنف لإشباع رغباته.

وذكرت أنها حاولت الهرب منه لكنها لم تنجح في ذلك، وأخذ أغراضها .

وعبر هاشتاغ (#عبدالله_الدوسري_مغتصب_الدمام) شكك مغرّدون في الاتهامات التي أوردها الحساب المنسوب للفتاة .

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"راحت لمركز الشرطه وما اخذوا حقها"

بغض النظر عن اتهامها لجهة حكومية وامنية بالتقصير لكن ليه ما بلغت او قدمت شكوى في..

– كلنا أمن

– النيابة العامة

– هيئة حقوق الأنسان اذا ما نفعوك عندك "ديوان المظالم" ولا بس النشر والتشهير في تويتر بيعطيك حقك !

#عبدالله_الدوسري_مغتصب_الدمام pic.twitter.com/9TtFhJKVWK — ﮼جندي♯𝐌𝐁𝐒 (@iKSA990) September 26, 2020

الله يستر عليهم بس شلون اغتصب البنت خطفها يعني ولا داهم البيت ؟ #عبدالله_الدوسري_مغتصب_الدمام — آلَأنٌيّقَ 🎻 (@Wf6p5zZ) September 26, 2020

#عبدالله_الدوسري_مغتصب_الدمام

مافيه ولا ربع دليل !!

كذا ناس بس تبي تشوه سمعة الجنس الثاني — وفــاء الخمشـي (@skr_mal7) September 26, 2020

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