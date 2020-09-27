“مكبوتين ومضطربين جنسياً”.. روان بن حسين تريد أن “تلبس على كيفها” وهذا ما طالبت به رسمياً!

أثارت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين جدلاً واسعاً بين المُتابعين، بعد مُطالبتها بمُحاسبة من يُجبر المرأة على ارتداء ملابس معينة، ووضع قوانين تأديبية ضدهم.

وكتبت روان بن حسين منشوراً عبر خاصية “ستوري” على “انستجرام”. قالت فيه: “لا يمكنك أن تسلب زوجتك أو ابنتك أو أختك حريتهن الطبيعية في الملبس لكي تراعي كبتك واضطرابك النفسي والجنسي”.

وتابعت روان: “يجب وضع قوانين لتأديب كل من يصر على تخلفه بإجبار المرأة على لباس معين. حتى يتعلم كيف يعيش بين البشر في القرن ال21 بمنطق البشر لا بمنطق الحيوانات”.

ويأتي ذلك تزامناً مع نشرها صورتها بالبيجامة مع ابنتها التي حرصت على تغطية وجهها مرفقة بتعليق: ” ماشاءالله تستاهلي كل الحروب يا روح امج”.

وكشفت روان بن حسين في وقت سابق تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بكسر في قدمها وتمزق في الأربطة. مشيرةً إلى أنها تخلت عن الكرسي المتحرك وبدأت في المشي باستخدام العكازات.

ونشرت الفاشينيستا الكويتية، مقطع فيديو لها عبر انستغرام. ظهرت فيه تسير على قدميها بمساعدة الطبيب وذلك بعد تخليها عن الكرسي المتحرك الذي كانت تستخدمه لمدة ثلاثة أسابيع.

وطمأنت الفاشينيستا الكويتية جمهورها على حالتها الصحية قائلة: “حبيت أطمئنكم وأقولكم أنا أمس مشيت اولى خطواتي بعد استخدام الكرسي المتحرك لمدة ٣ أسابيع”.

وعبرت عن أملها في الشفاء سريعًا والعودة إلى حياتها الطبيعية قائلة: “مو قادرة انتظر لحين أقدر امشي وأركض وأرقص مرة ثانية”.

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