موشيه ديان والسادات
موشيه ديان والسادات
الهدهد

هذا ما كان يفعله في صحراء سيناء.. صحيفة إسرائيلية تفضح “موشيه ديان” وما يخفيه في منزله بتل أبيب

كتب وطن
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فضحت صحيفة “معاريف” العبرية في تقرير لها وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق ، وكشفت عن قيامه بتنفيذ سرقات للآثار المصرية في شبه جزيرة ، إبان فترة الاحتلال الإسرائيلي.

 

“معاريف” قالت في تقريرها الذي نشرته اليوم وأثار جدلا واسعا، إن موشيه ديان، عكف على سرقة الآثار المصرية في سيناء، بعدما كان يشرف بنفسه على أعمال الحفر للكشف عن الآثار في سيناء.

 

وأوضح الصحفي الإسرائيلي، عيدو ديسنتيك، أن والده آريي، الذي كان محررا لصحيفة “معاريف”، ضبط أثناء خدمته في قوات الاحتياط، موشيه ديان، وهو يسرق الآثار في شبه جزيرة سيناء، وبأنه كان يشرف على أعمال الحفر للكشف عن الآثار، ثم أرسلها إلى بيته في ، عبر مروحيته الخاصة.

 

وأرفقت الصحيفة العبرية صورا لمنزل وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه ديان، وهو مليء بالآثار الفرعونية المسروقة من سيناء.

 

وأشارت إلى أن ديان قام بالحفر بحثا عن الآثار في منطقة سرابيط الخادم الأثرية، التي تقع جنوب غرب سيناء، وكان يحط بمروحيته الخاصة في المناطق الأثرية المصرية، ويخفي الآثار في أكياس تمهيدا لنقلها إلى بيته.

 

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية، الصادرة باللغة العبرية، خاصة الصحيفة نفسها “معاريف” لم تكتب عن سرقات ديان الآثرية إلا في 1981، بعد اعتزاله العمل السياسي.

 

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