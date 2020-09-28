ردت الراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده ، على الانتقادات التي طالتها الأيام الماضية لبثها مقاطع رقص من الساحل الشمالي حيث تقضي أجازتها الصيفية دون احترام لسنها، بنشرها مقطع راقص جديد أكثر سخونة.

وظهرت “فيفي” في المقطع الذي بثته على حسابها بـ”انستجرام” ورصدته (وطن) وهي ترتدي فستان فاضح مكشوف تمام من ناحية الصدر ويفصل باقي جسده.

وكانت فيفي ترقص على الرمال بالقرب من الشاطئ على أنغام أغنية خليجية، وأرفقت المقطع بعبارة سألت فيها عن صاحب الأغنية قائلة:”يا مساء الفل بالساحل الشمالي احبك قل لي اسم اللي بيغني الأغنية دي”

وقبل أيام شاركت فيفي عبده مقطعا مصورا لها عبر حسابها على موقع “إنستغرام”. وهي تؤدي وصلة رقص على أنغام إحدى أغنيات المطرب السعودي محمد عبده بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وكتبت فيفي عبده مع المقطع المصور: “تحياتي للسعودية الأغنية دي أغنية ايوه للفنان محمد عبده بحبكم”. على حد تعبيرها.

ودائما ما تثير فيفي عبده الجدل بمقاطعها الساخنة التي ترقص وتتعرى بها. في محاولة منها للفت الأنظار إليها بعد أن أكل عليها الدهر وشرب وأصبح التعري أكثر هو طريقها الوحيد للفت الأنظار دون احترام لسنها وهي قد شارفت على السبعين.

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