نعى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي توفي اليوم الثلاثاء .

ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة والد الجميع الشيخ صباح أمير دولة الكويت الذي فقد العالم برحيله منارة الإنسانية ورمزها، باسم الشعب القطري وباسمي نعزي ولي العهد الشيخ نواف والشعب الكويتي الشقيق وأنفسنا في هذا الفقيد الكبير، إنا لله وإنا إليه راجعون.

— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 29, 2020