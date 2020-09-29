امير قطر ينعى امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح
امير قطر ينعى امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح
الهدهد

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ينشر تغريدة حزينة بعد وفاة “منارة الإنسانية ورمزها” الشيخ صباح الاحمد

كتب وطن
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نعى أمير دولة قطر آل ثاني ، الشيخ الذي توفي اليوم الثلاثاء .

وكتب عبر حسابه الرسميّ في “تويتر” تغريدةً حزينة قال فيها: “ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة والد الجميع الشيخ صباح أمير دولة الذي فقد العالم برحيله منارة الإنسانية ورمزها، باسم الشعب القطري وباسمي نعزي الشيخ نواف والشعب الكويتي الشقيق وأنفسنا في هذا الفقيد الكبير، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأمر أمير قطر ، بإعلان الحداد في الدولة لمدة ثلاثة 3 أيام وتنكيس الأعلام.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير البلاد،  الجابر الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما.

ونادى  مساء الثلاثاء بولي العهد  أميرا لدولة  خلفاً للأمير  .

جاء ذلك عملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة . وفق بيان

وأعلنت الكويت الحداد 40 يوماً واغلاق الدوائر الرسمية 3 ايام اعتباراً من اليوم .

 

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