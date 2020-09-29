أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ينشر تغريدة حزينة بعد وفاة “منارة الإنسانية ورمزها” الشيخ صباح الاحمد
نعى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي توفي اليوم الثلاثاء .
وكتب أمير قطر عبر حسابه الرسميّ في “تويتر” تغريدةً حزينة قال فيها: “ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة والد الجميع الشيخ صباح أمير دولة الكويت الذي فقد العالم برحيله منارة الإنسانية ورمزها، باسم الشعب القطري وباسمي نعزي ولي العهد الشيخ نواف والشعب الكويتي الشقيق وأنفسنا في هذا الفقيد الكبير، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة والد الجميع الشيخ صباح أمير دولة الكويت الذي فقد العالم برحيله منارة الإنسانية ورمزها، باسم الشعب القطري وباسمي نعزي ولي العهد الشيخ نواف والشعب الكويتي الشقيق وأنفسنا في هذا الفقيد الكبير، إنا لله وإنا إليه راجعون.
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 29, 2020
وأمر أمير قطر ، بإعلان الحداد في الدولة لمدة ثلاثة 3 أيام وتنكيس الأعلام.
وأعلن الديوان الأميري في الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما.
📸#شاهد| لحظة اعلان الخبر الذي أفجع الكويتيين .. وفاة #امير_الانسانيه #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح 🇰🇼💔 pic.twitter.com/3YBKmsqN9K
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) September 29, 2020
ونادى مجلس الوزراء الكويتي مساء الثلاثاء بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت خلفاً للأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .
جاء ذلك عملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة . وفق بيان مجلس الوزراء الكويتي
وأعلنت الكويت الحداد 40 يوماً واغلاق الدوائر الرسمية 3 ايام اعتباراً من اليوم .
بيان مجلس الوزراء pic.twitter.com/DgwLaaXKSv
— مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) September 29, 2020