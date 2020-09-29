كشفت صحيفة “المونيتور” في تقرير مطول لها تفاصيل لما تكشف من قبل عن حادثة “الريتز كارلتون”، وكيف تمكن عدد من الأمراء والمسؤولين من النجاة من هذه المذبحة التي نفذها ولي العهد محمد بن سلمان، عبر استخدام كارت “الجنسية الثانية”.

الصحيفة نقلت في تقريرها عن المحامي الكندي ديفيد ليسبرنس قوله: “لدي عملاء هربوا من حادثة ريتز كارلتون لأنهم كانوا حصيفين بما فيه الكفاية لتأمين جنسية ثانية مقدما، وفي اللحظة التي تطلب فيها نصيحتي القانونية فأنت تعترف بأنك في خطر”.

واشار التقرير إلى أن “ليسبرنس” يتعامل منذ تسعينيات القرن الماضي مع عائلات خليجية ثرية.

وكان ولي العهد محمد بن سلمان قد أمر في نوفمبر 2017 باعتقال عدد من الأمراء ورجال الأعمال المعروفين في المملكة ومسؤولين سابقين في ما أطلق عليها حملة مكافحة الفساد.

وضغطت السلطات السعودية كما قيل على المحتجزين للتنازل عن أرصدة تصل إلى 106 مليارات دولار قالت إنهم أخذوها من مال الدولة.

وقال رايان بول، المحلل في مجموعة تقدير المخاطر “ستراتفور” الأمريكية، إن عمليات مكافحة الفساد التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي هي محاولة لمصادرة الأموال والممتلكات من الأشخاص الذين تشك بولائهم.

وفي هذا السياق تقول الصحيفة بحسب ترجمة موقع “عربي21” إن الجنسية الثانية التي ترتبط عادة بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال والفساد ينظر إليها المواطنون في الخليج الذين يتعرضون لخطر القمع والاضطهاد كوسيلة للهروب.

وعادة ما تعتبر الجهات المفضلة للحصول على الجنسية الثانية هي قبرص وأيرلندا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وجزر الكاريبي.

لكن شركات المحاماة التي تعمل في هذه التجارة السرية لا تكشف عن عدد الخليجيين الذين اشتروا جنسيات ثانية. ولكن التحقيق الذي بثته هذا العام قناة الجزيرة الإنجليزية كشف عن حجم الاستثمار في الجنسية بقبرص.

وهناك حوالي 2500 شخص من 74 دولة اشتروا الجواز القبرصي في الفترة ما بين 2017- 2019. ومع أن الروس والصينين والأوكرانيين يمثلون غالبية من ظهرت أسماؤهم في الوثائق المسربة أو “أوراق قبرص” إلا أن تحقيق الجزيرة كشف عن تزايد عدد الطلبات من السعودية منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي عام 2019 منحت قبرص الجنسية لقريب سعودي اعتقل في فندق ريتز كارلتون ولعدد من أفراد عائلة بن لادن، التي تعد واحدة من أكثر العائلات تأثيرا في المملكة. وخلال عملية القمع اعتقل ثلاثة إخوة من عائلة بن لادن وسيطرت الدولة فعليا على المجموعة التي تملكها العائلة.

وبحسب صحيفة “إندبندنت” قام عدد من الأثرياء السعوديين بنقل أموالهم إلى خارج المنطقة في أثناء عملية اعتقالات ريتز كارلتون.

ولاحظ جيسون توفي من “كابيتال إيكونوميكس” زيادة في عدد السعوديين الذين وضعوا ودائع مالية في الخارج.

وتحظر دول مجلس التعاون الخليجي على مواطنيها الحصول على جنسية مزودجة لكنها لا تفرضها كما يقول بول و”يحاولون البحث عن طرق للتأكد من عدم تحول الجنسية الثانية لوسيلة يستخدمها المعارضون لنقد سياساتهم وبدون خوف”.

وقام عملاء سعوديون باختطاف ثلاثة أمراء في أوروبا بالفترة ما بين 2015 – 2017، وبعد عام قتلت فرقة موت وقطعت جثة الصحفي جمال خاشقجي ، الذي كان يكتب في صحيفة “واشنطن بوست” والذي كان مقيما في الولايات المتحدة وحصل ثلاثة من أولاده على الجنسية الأمريكية.

ونقل الكاتب عن زياد كركجي، المدير المشارك في شركة متخصصة ببرامج الإقامات والجنسية إن الأمر “أبعد من الحصول على الجنسية الثانية”. وأشار إلى الأمير الوليد بن طلال الذي وضع في ريتز كارلتون رغم صلاته وتأثيره.

وفي سبتمبر 2020 اجتاز المعارضون ومعظمهم في المنفى خطا أحمر وأعلنوا عن تأسيس حزب سياسي مؤيد للديمقراطية والدعوة للتغيير السلمي ومواجهة “عنف” الدولة.

وبعيدا عن الاعتبارات السياسية فإن الحصول على الجنسية الثانية هي ممارسة قديمة لرجال الأعمال في الخليج الذين يسافرون كثيرا ويريدون تجنب الانتظار للحصول على التأشيرات كما يقول بول.

وبحسب مؤشر هينلي للجوازات فقوة الجوار القبرصي هي ضعف قوة الجواز السعودي. ونظرا لصعوبة التحرك بين ما هو وطني ودولي فإن البنوك العالمية والخاصة ومكاتب العائلات توصي في العادة الأثرياء الراغبين بالحصول على جواز ثان باستئجار خبراء.

وتقوم بعض السلطات القضائية مثل مالطا بنشر أسماء الذين حصلوا على الجنسية في الجزيرة. كما زادت موجة الحصول على جنسية ثانية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد الربيع العربي حيث خافت العائلات الحاكمة في هذه الدول من تحول في مسار السلطة وتجميد أرصدتهم.

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