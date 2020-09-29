سلطنة عُمان الدولة الوحيدة التي أقدمت على هذا الأمر عقب وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

في تضامن استثنائي لم تقدم عليه أي دولة عربية حتى الآن بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قامت سلطنة عمان بالتضامن مع الشعب الكويتي في مصابه الجلل على طريقتها الفريدة والخاصة.

وفي هذا السياق قطع تلفزيون سلطنة عمان، بثه الإذاعي والبرنامج المعتاد قبل قليل وبدأ بإذاعة آيات من القرآن الكريم.

هذا ونعى آلاف العمانيين بتويتر وفاة الشيخ صباح عبر وسم “#الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح” الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر عقب دقائق من إعلان الوفاة.

هذا ونعت سفارة سلطنة عمان بالكويت عبر حسابها الرسمي بتويتر، وفاة أمير الكويت.

وكتب السفارة في بيان النعي الذي رصدته (وطن) ما نصه:”تشاطر السفارة الكويت حكومة وشعبا الحزن والأسى في فقيدها وفقيد الانسانية الكبير سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.”

تشاطر السفارة الكويت حكومة وشعبا الحزن والأسى في فقيدها وفقيد الانسانية الكبير سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم الكويت و أهلها جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/rvKws3taKY — سفارة سلطنة عُمان – الكويت (@OmanEmbassyKuw2) September 29, 2020

وتابع البيان:”نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم الكويت و أهلها جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

وأعلن مساء الثلاثاء، عن وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ 91 عاماً، بعد معاناة مع المرض في الفترة الماضية.

ونعى الديوان الأميري وأبناء الأسرة الحاكمة للكويت، الشيخ صباح بعد نحو 14 عاما من حكمه للبلاد، فيما لم يتم الإعلان بعد عن مواعيد التشييع والدفن.

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