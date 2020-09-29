فضيحة دانا جبر لم تمنعها عن الإثارة والتعري .. إطلالة جديدة عارية تضعها في مرمى النيران!

عادت الفنانة السورية المعروفة دانا جبر لإثارة الجدل مجددا عبر إطلالتها الفاضحة رغم أزمتها الكبيرة مؤخرا بعد نشر صور ومقاطع مخلة له بمواقع التواصل عقب وصول “لص” لملفات خاصة وحساسة على هاتفها بحسب وصفها.

ونشرت دانا صورة جديدة لها كشفت أجزاء كبيرة من جسدها.

وارتدت الفنانة السورية التي باتت حديث النشطاء مؤخرا، قميص “شيفون” أسود كشف عن ذراعيها وبطنها، وبنطال جينز، وشعرها منسدل على كتفيها.

واللافت في الأمر انها الغت خاصية التعليق على منشوراتها، ربما لتفادي الانتقادات الحادة خاصة وأن فضيحتها الأخيرة لم تنسى بعد.

وخلال الأيام الماضية تصدرت دانا جبر أحاديث مواقع التواصل بسبب ما تعرضت له من نشر لصورها الخاصة من قبل مجهول قام بسرقة هاتفها وتسريب صورها الخاصة، ولم تقف الفنانة دانا جـبر صامتة امام ما حدث بل رفعت دعوى قضائية لكشف الفاعل.

ودانا ممثلة سورية من عائلة فنية فهي ابنة شقيقة مرح وليلى جـبر وحفيدة الفنان محمود، تزوجت في سن الثامنة عشرة ولم يستمر هذا الزواج طويلا وانتهى بالطلاق، وعملت في المسرح منذ أن كانت بسن بالسادسة من عمرها.