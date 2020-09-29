أثار الكاتب الأردني المرتزق نصير العمري جدلا واسعا بين متابعيه خاصة الكويتيين الذين فجر غضبهم. بعد تغريدات له تطاول فيها على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بعد وفاته دون مراعاة ولا احترام حتى لحرمة الموت.

وبدلا من التعزية التي انهالت على الكويتيين من مشارق الأرض ومغاربها. خرج “العمري” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) يهنئ الكويتيين بوفاة الشيخ صباح، ويتطاول عليه بسفالة منقطعة النظير.

وكتب ما نصه في تغريدته الوقحة:”أنا لا أعزي الكويتيين بوفاة الأمير بل أهنئهم بالتخلص من هذا التسعيني الذي كان بعداد الموتى سريريا منذ عشرين سنة. كفى توارثا لحكم العواجيز اختاروا كويتيا وطنيا متعلما بكامل قواه العقلية ليحكم بلدكم وانطلقوا نحو أفق جديد من التطوير بعيدا ان حكم توريث الفساد. مبارك وفاة الأمير!”

أنا لا أعزي الكويتيين بوفاة الأمير بل أهنئهم بالتخلص من هذا التسعيني الذي كان بعداد الموتى سريريا منذ عشرين سنة. كفى توارثا لحكم العواجيز. إختاروا كويتيا وطنيا متعلما بكامل قواه العقلية ليحكم بلدكم وانطلقوا نحو أفق جديد من التطوير بعيدا ان حكم توريث الفساد. مبارك وفاة الأمير! — د. نصير العمري (@dr_naseer) September 29, 2020

وزعم الكاتب الأردني في تغريدة أخرى له أن وفاة أمير الكويت تعتبر فرصة لتحول ديمقراطي حقيقي يمثل طموحات الكويتيين بدولة حديثة بعيدا عن نظام الحكم القبلي المتخلف.

وفاة أمير الكويت يعتبر فرصة لتحول ديمقراطي حقيقي يمثل طموحات الكويتيين بدولة حديثة بعيدا عن نظام الحكم القبلي المتخلف. #الكويت بلد يستحق أفضل مما حققه حكم آل الصباح. هبوا يا شباب وشابات الكويت وأقيموا ديمقراطية حقيقية بدل قرف توريث الحكم والفساد — د. نصير العمري (@dr_naseer) September 29, 2020

وتابع محرضا الكويتيين على العائلة الحاكمة:”#الكويت بلد يستحق أفضل مما حققه حكم آل الصباح. هبوا يا شباب وشابات الكويت وأقيموا ديمقراطية حقيقية بدل قرف توريث الحكم والفساد”

واستمر نصير العمري في نشر تغريداته المتطاولة على أمير الكويت الراحل دون احترام لحرمة الموت. وأخذ في تحريض الكويتيين ضد النظام لإحداث بلبلة داخلية.

هذه مشكلة الحكم الوراثي في #الكويت. يموت أمير طاعن في السن ليخلفه قريب دون خيار من الشعب. الدول المتقدمة تختار قيادات تعكس المرحلة والكويت يودع عجوز ويستقبل عجوز منتهية صلاحية العقلية منذ عقود. — د. نصير العمري (@dr_naseer) September 29, 2020

يجب أن يتوقف الكويتيون عن هذا الهبل ويختاروا قيادة جديدة بطريقة ديمقراطية بانتخاب حر ومباشر. #الكويت بلد ثري نخره فساد الحكام. زرت الكويت قبل سنوات وأصابتني خيبة أمل من فرص التطوير التي ضاعت في بلد لا ينقصه الثروة. — د. نصير العمري (@dr_naseer) September 29, 2020

واختتم نصير العمري وصلة هذيانه بقوله إن الترحم والعزاء بأمير الكويت هو نوع من النفاق والتطبيل يخدم نظام حكم قبلي متخلف.

الترحم والعزاء بأمير الكويت هو نوع من النفاق والتطبيل يخدم نظام حكم قبلي متخلف. الرحمة لا تجوز على أي حاكم عربي لم ينتخبه الشعب بشكل حر ونزيه ومباشر بإشراف الأمم المتحدة. غير ذلك، لا تجوز عليه الرحمة #الكويت — د. نصير العمري (@dr_naseer) September 29, 2020

وأضاف:”الرحمة لا تجوز على أي حاكم عربي لم ينتخبه الشعب بشكل حر ونزيه ومباشر بإشراف الأمم المتحدة. غير ذلك، لا تجوز عليه الرحمة”

وسبق أن كرر الكاتب الأردني نصير العمري مع السلطان الراحل قابوس بن سعيد. عقب إعلان وفاته ودون سلسلة تغريدات تطاول فيها على مؤسس نهضة عمان ووصفه بأبشع الألفاظ ما فجر غضب العمانيين الذين هاجموه بشدة.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي مساء اليوم، الثلاثاء، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما.

وكان التلفزيون الرسمي الكويتي قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

وبدأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حياته السياسية الأولى وتمرس في العمل العام ولم يكن قد تجاوز الـ25 عاماً من عمره عندما تم تعيينه في 19 يوليو عام 1954. عضواً في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد إليها بمهمة تنظيم مصالح ودوائر الحكومة الرئيسية ووضع خطط عملها ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.

وفي عام 1955 تولى منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث تولى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل. كما أولى اهتماماً بالفنون وعلى رأسها المسرح، فأنشأ أول مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت عام 1956. ثم في 1957 أضيفت إلى مهامه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر، إذ عمل على إصدار الجريدة الرسمية للكويت “الكويت اليوم”. وتم إنشاء مطبعة الحكومة لتلبية احتياجاتها من المطبوعات ووقتها تم إصدار مجلة “العربي”.

وبعد استقلال دولة الكويت عام 1961 عين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عضواً في المجلس التأسيسي الذي عهدت إليه مهمة وضع دستور البلاد. ثم عين في أول تشكيل وزاري عام 1962 وزيرا للإرشاد والأنباء. التي تحول اسمها بعد ذلك لوزارة الإعلام، ليكون أول وزير لها في تاريخ الكويت.

وفي 28 يناير 1963، وبعد إجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة عين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزيراً للخارجية. لتبدأ مسيرته مع العمل السياسي الخارجي والدبلوماسية التي برع فيها ليستحق عن جدارة لقب مهندس السياسة الخارجية الكويتية وعميد الدبلوماسيين في العالم. بعد أن قضى 40 عاماً على رأس تلك الوزارة المهمة قائداً لسفينتها.

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