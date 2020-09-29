ما حقيقة وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد هذه المرة.. بيان رسمي من الحكومة يكشف التفاصيل

تصدر هاشتاج حمل وسم #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح، الترند في الكويت بعد شائعة وفاة أمير البلاد الذي يتلقى العلاج في المستشفيات الامريكية إثر تدهور حالته الصحية.

وشاعت أنباء وفاة أمير الانسانية الشيخ صباح الأحمد ، وجرى تناقل النبأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الامر الذي دفع الحكومة الكويتية لإصدار بيان عاجل حول تلك الانباء.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إلى “أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي”، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.

عاجل / رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: ندعو الجميع الى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي.#الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح pic.twitter.com/wNX9vsK5hF — Kuwait News 🇰🇼 (@Kuwait_tt) September 29, 2020

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، قد أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير بلاد الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر، وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية، مشددا على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير.

وغادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده في 23 يوليو/ تموز الماضي، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.

وتفاعلت شخصيات كويتية وخليجية مع الهاشتاج الذي تصدر خلال ساعات من تدشينه متمنين له السلامة التامة، وسط تضارب الانباء حول وضعه الصحي.

#الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح اللهم لا تفجع قلوبنا .. ولا تذقنا حزناً عليه 🇰🇼🙏 pic.twitter.com/LJJUwBClRn — د. خلود (@dr_kholodiii_) September 29, 2020

أمير الوفاء، قلب الخليج و روح الكويت، مفتاح السلام بين الأشقاء، والغالي جداً في قلوبنا كعُمانيين، #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح ، نسأل الله أن لا يُرينا فيك مكروه ولا فقد. 🇴🇲🇰🇼❤️ pic.twitter.com/VwA2IFb0iG — ماجد الفطيسي (@MajidAlfutaisi) September 29, 2020

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين🙌#الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح pic.twitter.com/WmkuHUCHSS — د. جاسم الهويدي (@jasimalhuwaidi) September 29, 2020

#الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح اكثر شخص محبوب في الخليج، صمام الامان ورمز السلام، ملك الإنسانية والمحبة، ياحظكم فيه ياهل الكويت، الله يقومه بالسلامة يارب، والله يحفظ الكويت وأهلها مِن كل شر 🇰🇼 pic.twitter.com/oT2sbScfQe — ثيو (@iTheuy) September 29, 2020

يشار إلى أن أمير الكويت كان قد أجرى عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح. وقبل ذلك، فوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

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