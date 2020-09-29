أمير البلاد الكويت صباح الأحمد
امير الكويت صباح الاحمد
الهدهد

ما حقيقة وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد هذه المرة.. بيان رسمي من الحكومة يكشف التفاصيل

كتب وطن
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تصدر هاشتاج حمل وسم #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح، الترند في بعد شائعة وفاة أمير البلاد الذي يتلقى العلاج في المستشفيات الامريكية إثر تدهور حالته الصحية.

 

وشاعت أنباء وفاة أمير الانسانية ، وجرى تناقل النبأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الامر الذي دفع لإصدار بيان عاجل حول تلك الانباء.

 

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إلى “أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي”، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.

 

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، قد أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير بلاد الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر، وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية، مشددا على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير.

 

وغادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده في 23 يوليو/ تموز الماضي، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.

 

وتفاعلت شخصيات  كويتية وخليجية مع الهاشتاج الذي تصدر خلال ساعات من تدشينه متمنين له السلامة التامة، وسط تضارب الانباء حول وضعه الصحي.

يشار إلى أن كان قد أجرى عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح. وقبل ذلك، فوض ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

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تعليق 1
  1. عماد الدين النخلي يقول

    امير الكويت رجل انسان بحق وساعي للخير ورجل له في القلوب كله الحب والوفاء ربنا يديم عليه الصحة والعافية وطول العمر

    الرد

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