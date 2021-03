رصد برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي. مقابل معلومات عن القيادي في حزب الله سليم عياش.

وتعتبر الولايات المتحدة سليم عياش ناشطاً في وحدة الاغتيالات 121 التابعة لحزب الله والتي تتلقى أوامرها مباشرة. من الأمين العام للحزب، حسن نصرالله.

جاء ذلك في بيان صادر عن البرنامج، قال فيه: “مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى معرفة. مكان أو تحديد هوية سليم جميل عياش”.

كما أشار البيان، إلى أن عياش “ناشط بارز في وحدة الاغتيال التابعة لمنظمة حزب الله اللبنانية”.

وأكد البيان، أن “المكافأة ستكون أيضاً لقاء معلومات تؤدي إلى منعه من الانخراط في عمل من أعمال الإرهاب الدولي. ضد أشخاص أمريكيين أو ممتلكات أمريكية”.

REWARD! Up to $10 Million

Salim Jamil Ayyash

Salim Ayyash is a senior member of Lebanese Hizballah's hit squad, Unit 121. He led a hit team that killed a former Lebanese prime minister and has sought to harm U.S. military personnel.

Help us find this killer. #Salim_Ayyash pic.twitter.com/BAN9rVSrCA

— Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 29, 2021