طالب الكاتب العماني علي مسعود المعشني، حكومة بلاده بضرورة تحمل كامل فوائد القروض الشخصية والإسكانية للمواطنين، حتى العام 2024.

وذلك وفق الكاتب بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العمانيون نتيجة أسباب عدة، منها وباء كورونا الذي تسبب. بحالة من الشلل للعالم أجمع.

وكتب “المعشني” تغريدة عبر حسابه على تويتر لاقت تفاعلا واسعا ورصدتها “وطن” قال فيها: “من الضرورة القصوى اليوم قيام الحكومة. بتحمل فوائد قروض المواطنين الشخصية والإسكانية إلى عام 2024م على الأقل.”

من الضرورة القصوى اليوم قيام الحكومة بتحمل فوائد قروض المواطنين الشخصية والإسكانية إلى عام 2024م على الأقل وهو عام نهاية خطة التوازن المالي ، حتى يتنفس الوطن والمواطن معا شيء من "السيولة" حتى يحين موعد الفرج العظيم … — علي بن مسعود المعشني (@alibinmasoad) March 29, 2021

وتابع موضحا:”وهو عام نهاية خطة التوازن المالي، حتى يتنفس الوطن والمواطن معا شيء من “السيولة” حتى يحين موعد الفرج العظيم”.

تفاعل واسع مع تغريدة المعشني

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع تغريدة المعشني، مؤكدين على ضرورة أن تنظر الحكومة لمطالب المواطنين برفع الفوائد.

والمطالب الأخرى بتأجيل الأقساط للقروض الشخصية، والتي دشن لها العمانيون حملتين الكترونيتين خلال الأسابيع الماضية. كانت الأخيرة قبل أيام.

وقال أحد المغردين في هذا السياق: “المشكلة بأن البنوك مستقلة وتحت مظلة الحكومة فقط، لكن المفيد أن يتم تأجيل ضريبة. القيمة المضافة وإرجاع تسعيرة الكهرباء والماء نفس السابق.”

المشكله بأن البنوك مستقله وتحت مظلة الحكومة فقط،لكن المفيد أن يتم تأجيل ضريبة القيمة المضافة وإرجاع تسعيرة الكهرباء والماء نفس السابق،على أن لا تكون تخفيف المصاريف والعجوزات من جيب المواطن على الدوام،يكفي أنه لا يوجد توظيف ولا تعديل درجات،الجميع مستعد للوقوف ولكن في حدود المعقول — 🇴🇲د.العنود بنت علي الجهوريه (@dr_alanood323) March 30, 2021

وأضاف:”على أن لا تكون تخفيف المصاريف والعجوزات من جيب المواطن على الدوام، يكفي أنه لا يوجد توظيف ولا تعديل درجات. الجميع مستعد للوقوف ولكن في حدود المعقول”.

أما مغرد آخر فكتب معبرا عن غضبه واستيائه: “مواطن مواطن مواطن لا يا طيب لا نريد أي شي من الحكومة فقط نتمنى من الله. أن يزيدهم في طقيانهم ويعمي بصائرهم. حتى نلاقيهم عند الله يوم الحساب ونقتص من كل ظالم ومطبل ومناع للخير والمعتدي الأثيم حسبنا الله ونعم الوكيل 2ونص مليون. وبلد نفطي وغاز و زراعي وسمكي وخير لا يحصى ويوجد فقر شديد”.

مواطن مواطن مواطن لا ياطيب لا نريد اي شي من الحكومه فقط نتمني من الله ان يزيدهم في طقيانهم ويعمي بصائرهم حتى نلاقيهم عند الله يوم الحساب ونقتص من كل ظالم ومطبل ومناع للخير والمعتدي الاثيم

حسبنا الله ونعم الوكيل 2ونص مليون وبلد نفطي وغاز و زراعي وسمكي وخير لا يحصى ويوجد فقر شديد — محمد.. لا إله إلا الله محمد رسول الله (@f5f8f8e270e744f) March 30, 2021

تأجيل القروض الشخصية

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان قبل يومين، بحملة مطالب ثانية، لتأجيل القروض الشخصية للمقترضين من البنوك العمانية. بسبب الظروف الصعبة التي يعانيها الجميع جراء تفشي فيروس كورونا.

ودشن العمانيون عبر مواقع التواصل وسماً بعنوان “تأجيل_القروض_الشخصية_العمانية2” تصدر التريند بوقت قصير. في دعوة. منهم للبنوك والحكومة بضرورة تأجيل الأقساط.

وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع جائحة كورونا في سلطنة عُمان، قررت قبل عدة أيام، تأجيل تسديد أقساط قروض. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستحقة الدفع في صندوق الرفد (سابقاً) للمستفيدين للفترة من 1 يناير 2021 وحتى نهاية يونيو المقبل.

جاء ذلك ضمن عدد من القرارات التي أصدرتها اللجنة، الشهر الماضي في إطار متابعة تداعيات أزمة كورونا. وفقا للصفحة الرسمية. لمركز الأخبار بوزارة الإعلام على تويتر.

كما قررت اللجنة كذلك تقديم تسهيلات للمستفيدين من برنامج سند وموارد الرزق (سابقاً)، على أن يتم الإعلان عنها بواسطة الجهة المختصة.

المركزي العماني يتحرك من أجل المسرحين من العمل

ويشار إلى أنه قبل 3 أسابيع قالت وكالة الأنباء العمانية إن البنك المركزي العماني وجه البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستمرار في منح مهلة مدتها 12 شهرا لجميع الحالات القائمة والمستقبلية للمقترضين الذين سُرحوا من العمل.

وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن بيان للبنك المركزي، وقتها إن الأمر سيكون ساريا من تاريخ تسريح المقترضين من العمل، بحسب “رويترز”.

ووجه البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض للموظفين من ذوي الأجور المنخفضة.

وكذلك بالاستمرار في تأجيل أقساط وفوائد وأرباح جميع المقترضين المتأثرين بكوفيد-19 لمدة ستة أشهر وذلك حتى نهاية سبتمبر أيلول 2021.

وكانت عمان أعلنت أنها ستخفض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021، وستمنح إقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب، بحسب ما نقل “التلفزيون العماني”.

ضريبة الدخل

وتخطط سلطنة عمان لفرض ضرائب على الدخل في العام 2022 لتصبح أول دولة خليجية تقوم بفرض هذا النوع من الضريبة.

وبحسب تصريحات لوزير المالية خلال استعراض الخطة الاقتصادية 2024، من المتوقع أن يتم فرض هذه الضريبة على الأفراد ذوي الدخل المرتفع دون تحديد تفاصيل إضافية.

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