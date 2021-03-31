سجلت الفنانة المصرية سمية الخشاب، انتصارا جديدا على طليقها الفنان أحمد سعد، وذلك قرار محكمة الأسرة أمس الثلاثاء، والذي يصب في صالحها.

32 ألف دولار

فقد ألزمت المحكمة أحمد سعد، بسداد مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه ( 32 ألف دولار أمريكي)، كمؤخر صداق. وأتعاب المحاماة، لصالح سمية الخشاب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عماد لطفي، محامي سمية الخشاب، أقام دعوى قضائية جديدة ضد أحمد سعد. للحصول على مؤخر الصداق وقدم حافظة مستندات تفيد بالزواج منذ 20 من شهر أكتوبرعام 2017 حتى 30 من شهر .مارس من عام 2019، وذلك بموجب عقد شرعي.

وطالب محامي سمية الخشاب، بإلزام سعد سداد 32 ألف دولار، قيمة مؤخر الصداق بينهما عقب طلاقها. طلقة أولى وانتهاء عدتها، وطالبت الدعوى بإلزام الفنان سعد سداد المؤخر المستحق لها عن فترة الزواج.

10 ألاف جنيه لمدة 3 أشهر

وسبق أن حكمت محكمة الأسرة في دعوى المتعة والعدة الشهر الماضي للفنانة سمية الخشاب بمبلغ 270 ألف. جنيه ( 30 ألف جنيه) عن مدة 3 شهور عدة ومبلغ 10 آلاف جنيه عن كل شهر خلال 24 شهرًا للمتعة.

وكان أحمد سعد قد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب بعد 18 شهرا من زواجهما.

محمد رمضان وسمية على السرير

وفي سياق آخر، تسبب الفنان المصري محمد رمضان بموجة جدل بعد نشره صورة جريئة مع سمية الخشاب. من مسلسل “موسى”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

كما ظهر محمد رمضان في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستجرم” وهو يرتدي الجلباب الصعيدي. ويجلس على السرير، وبجواره الفنانة المصرية سمية الخشاب، بفستان أسود.

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وكتب محمد رمضان في تعليقه على الصورة: “لما الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه”، مرفقاً إياه بهاشتاجات. بصوت موسى، رمضان يجمعنا، ملحمة موسى، رمضان2021، ثقة في الله نجاح.

إيحاءات خارجة

كما أثارت الصورة جدلاً واسعاً بين الناشطين الذين تداولوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورأوا أنها تحمل إيحاءات. جنسية مرفوضة، منوهين إلى المشهد المحذوف من مسلسل محمد رمضان السابق “نسر الصعيد”. والذي حمل ذات الإيحاءات وقتها، وجسدته أمامه الفنانة المصرية وفاء عامر.

وأعادت سمية الخشاب نشر تعليق محمد رمضان عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص في تطبيق “انستجرام”، وعلقت عليه بإيموجي قلب.

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