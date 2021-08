السعودية مشاعل القحطاني صاحبة المقاطع الفاضحة تستفز السعوديين مجددا (فيديو)

عادت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مشاعل القحطاني، لاستفزاز مواطنيها بأفعالها الخارجة والمخالفة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

وهذه المرة ظهرت مشاعل القحطاني مشهورة “التيك توك” في فيديو صورته بالشارع، وهي تهاجم رجل أمن وتتهمه زورا بالتحرش بها ما تسبب بموجة غضب ضدها.

ويظهر المقطع الذي رصدته (وطن) مشاعل القحطاني وهي تقود دراجتها بملابس فاضحة وتهاجم رجل الأمن بألفاظ خارجة لمجرد أنه يمارس عمله.

وظلت تهاجمه وتتوعده بعمل محضر تحرش ضده.

وبعد الضجة التي أحدثتها تصدر وسم بعنوان “#مشاعل_القحطاني”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية، وشن فيه النشطاء هجوما عنيفا على مشاعل مطالبين السلطات بوضع حد لتصرفاتها المسيئة للسعوديين وسرعة التعامل معها.

وفي هذا السياق كتب فرج بن جوهر:”الله لا يبلانا ويبلي أولادنا وبناتنا على ما بلاها إنسانة مريضة وبحاجة العلاج نسأل الله لها الهداية”.

وقال حساب باسم “بنت الشيخ”:”لا انا بفهم يقولون مشاهير على شنو مشاهير بفهم بقلة العقل او قلة الحياء ياربي رحمتك.”

ودون محمد ال جمحان:”تحسون فيها مرض نفسي والا هي كذا عبيطه؟! ماقدرت افهمها.”

ويشار إلى أن ظاهرة “مشاهير الفلس” بدأت تتسع يومًا بعد يوم بطريقة غير صحية عن طريق عرض محتوى لا يسمن ولا يغني من جوع. هدفه فقط تحقيق المزيد من الشهرة والحصول على المزيد من المتابعين من خلال عرض سلوكيات دخيلة على المجتمع العربي.

آخر هذه الشخصيات فتاة سعودية تدعى “مشاعل القحطاني” التي لا تتوقف عن عرض حياتها بطريقة مبتذلة بعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد المجتمع السعودي الذي لا زال يحتفظ بخصوصيته المحافظة.

Hashtag summary?

Mashal is talking inappropriately +18 in this video, and people ask the authority to take action 👇🏽👇🏽😳

#مشاعل_المجاهره pic.twitter.com/Ys3rVAf079

— مختصر الهاشتاق (@M5t9r_Hashtag) July 24, 2021