ريال مدريد يرفع قيمة عرضه للتعاقد مع مبابي بعد رفض باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني قد رفع قيمة تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي 22 عامًا مهاجم فريق باريس سان جيرمان، بعد رفض الأخير العرض المالي السابق.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية اليوم الخميس، بأن ريال مدريد رفع قيمة عرضه من أجل التعاقد مع مهاجم فريق باريس سان جيرمان إلى 170 مليون يورو، بعد رفض العرض الأول مقابل160 مليون يورو.

وأشارت تقارير صحفية، بأن النجم الفرنسي مبابي يريد ارتداء القميص رقم 5 في فريق ريال مدريد الإسباني، في حال استكمال صفقة الانتقال إلى النادي الملكي الإسباني، في إطار المفاوضات بشكل جاد مع فريق باريس سان جيرمان من أجل التوصل إلى اتفاق للانتقال مبابي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

Real Madrid have made a new €180M offer for Kylian Mbappé. pic.twitter.com/1sEALfOO57

وأوضحت تلك التقارير، بأن السبب وراء ارتداء كيليان مبابي رقم (5)، هو رغبته في حمل رقم أسطورة كرة القدم الفرنسية ومدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، حينما كان لاعبًا في صفوف الفريق الملكي الإسباني.

وقال المدير الرياضي في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ” ليوناردو” في تصريح صحفي له يوم الأربعاء الماضي، ” النادي رفض عرضًا من ريال مدريد لضم المهاجم كيليان مبابي هذا الصيف لأنه غير مناسب”.

وأردف البرازيلي ليوناردو، ” مبابي يود الرحيل عن صفوف فريق باريس سان جيرمان، لكن لن يوافق النادي الفرنسي على رحيل اللاعب سوى بشروطه”.

🚨⏳| Kylian Mbappé to Real Madrid is very likely to be solved before the weekend, with Mbappé joining Real Madrid.

[@MarioCortegana] pic.twitter.com/UvqIPEEtrL

— KMbappeTeam. (@KMbappeTeam) August 26, 2021