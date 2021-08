في الهند.. شبان يجردون شقيقتين من ملابسهن ويعتدون عليهن بوحشية بمشاركة والدتهما!

أثارت حادثة تعرض فتاتان هنديتان للضرب المبرح من قبل أفراد أسرتهما، غضباً واسعاً بين الناشطين ورجال السياسة في الهند.

جاء ذلك بعد انتشار فيديو يوثق لحظة اصطحاب الفتاتين (19 و 20 عاماً)، في ولاية ماديا براديش، إلى مكان خال بالقرب من نهر، وتعرضهما لاعتداء وحشي من قبل أفراد الأسرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سبب الاعتداء، بسبب تحدث الفتاتين إلى أبناء عمومتهم الذكور.

I have received another complaint of a woman being brutally beaten up by a mob. If anyone can update me on this case : wrt location and date.

What kind of a barbaric society have we become, the person is laughing while filming this! No fear of the law? Contempt of SC judgments! pic.twitter.com/kl1CNUIs6S

