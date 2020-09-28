تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، مقطع فيديو أثار غضبا واسعاً، يوثق ما فعله أحد الأشخاص بسيارة كان يقودها على طريق عام بمحافظة جنوب الباطنة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” استعراض الشاب العماني بسيارته والميل بها على جانب واحد عبر “رفع عجلتين والسير على اثنين فقط” في حادثة أثارت غضب المعلقين والمتفاعلين، لما حمله الفيديو من عدم مسئولية من قبل السائق للسيارة وتعريض حياة الآخرين للخطر.

بعد أن نشر فيديو مهاراته في التواصل الاجتماعي الشرطة تستوقف شخص من جنوب الباطنة قام باستعراض في مكان عام #عُمان pic.twitter.com/Xed9Gkif4M — كل يوم فيديو (@klyoomvideo) September 28, 2020

وكان لافتا ظهور صورة كبيرة على ظهر السيارة التي يستعرض بها المواطن، للسلطان هيثم بن طارق، وبجانبه السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وبعد الضجة التي أحدثها المقطع تدخلت السلطات بشكل عاجل، حيث أعلنت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة ، أنها استوقفت سائق مركبة بتهمة الاستعراض بسيارته في طريق عام وتعريض نفسه ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر.

قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة تستوقف سائق مركبة بتهمة الاستعراض في طريق عام وتعريض نفسه ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر، وذلك بعد تداول مقطع مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضع قيامه بالفعل، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/I4S798rjG6 — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 27, 2020

وأضافت بحسب بيان نشرته شرطة عمان السلطانية على موقعها بتويتر أن ذلك يأتي بعد تداول مقطع مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضح قيامه بالفعل، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية.

وتنصح شرطة عمان السلطانية سائقي المركبات بعدم القيام بمثل هذه الأفعال المخالفة لقانون المرور لما فيها من خطورة على أنفسهم ومستخدمي الطريق.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع منتقدين ما قام به سائق السيارة في المقطع. ومطالبين من جهات الاختصاص في سلطنة عمان باتخاذ اللازم مع مثل هذا “المستهتر”.

شاهد أيضا: موهبة خطيرة.. “شاهد” هدية شاب عماني “مُبدع” للسلطان هيثم بن طارق تُبهر العُمانيين

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك