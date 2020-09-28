مستهتر عماني محافظة جنوب الباطنة
مستهتر عماني
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بصورة “هيثم وقابوس”.. “شاهد” ما فعله “مستهتر” عُماني بجنوب الباطنة يفجر غضب العُمانيين وتحرك عاجل ضده

كتب وطن
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، مقطع فيديو أثار غضبا واسعاً، يوثق ما فعله أحد الأشخاص بسيارة كان يقودها على طريق عام بمحافظة جنوب .

 

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” استعراض الشاب العماني بسيارته والميل بها على جانب واحد عبر “رفع عجلتين والسير على اثنين فقط” في حادثة أثارت غضب المعلقين والمتفاعلين، لما حمله الفيديو من عدم مسئولية من قبل السائق للسيارة وتعريض حياة الآخرين للخطر.

 

 

وكان لافتا ظهور صورة كبيرة على ظهر السيارة التي يستعرض بها المواطن، للسلطان هيثم بن طارق، وبجانبه السلطان الراحل بن سعيد.

 

وبعد الضجة التي أحدثها المقطع تدخلت السلطات بشكل عاجل، حيث أعلنت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة ، أنها استوقفت مركبة بتهمة الاستعراض بسيارته في طريق عام وتعريض نفسه ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر.

 

 

وأضافت بحسب بيان نشرته شرطة عمان السلطانية على موقعها بتويتر أن ذلك يأتي بعد تداول مقطع مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضح قيامه بالفعل، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية.

 

وتنصح شرطة عمان السلطانية سائقي المركبات بعدم القيام بمثل هذه الأفعال المخالفة لقانون المرور لما فيها من خطورة على أنفسهم ومستخدمي الطريق.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع منتقدين ما قام به سائق السيارة في المقطع. ومطالبين من جهات الاختصاص في سلطنة عمان باتخاذ اللازم مع مثل هذا “المستهتر”.

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